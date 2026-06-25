Haddad define vice para disputar governo de SP e quem vai apoiar para o Senado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-governador e ex-ministro Márcio França (PSB) será vice na chapa do ex-ministro Fernando Haddad (PT) para o Governo de São Paulo. As também ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) disputarão as vagas ao Senado no estado.

A decisão foi tomada após conversa dos quatro políticos e de dirigentes partidários com o presidente Lula (PT) na quarta-feira (24/6), no Palácio da Alvorada.

O petista acompanha de perto a construção da aliança em São Paulo porque o estado tem o eleitorado mais numeroso do país, o que torna ainda mais importante a existência de um palanque forte para seu nome.

Haddad e Márcio França

O acerto foi possível após França, que queria ser candidato a senador ou governador, ceder e aceitar ser vice. Aliados de Haddad avaliam que ele soma à chapa votos em regiões de São Paulo onde o PT tem pouca força, como a Baixada Santista.

Além disso, há a avaliação de que França tem um perfil de confronto político que falta a Haddad. Devem ficar por conta do vice os principais ataques ao atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição.

Na reunião com Lula, França ponderou que poderia ajudar o presidente sendo candidato a governador. O raciocínio era que ele tomaria votos de Tarcísio e forçaria um segundo turno entre Haddad e o atual governador no Estado.

Isso beneficiaria o presidente porque evitaria uma perda de volume da campanha petista em São Paulo na disputa do segundo turno.

A ideia que prevaleceu é a de que Haddad teria mais votos no primeiro turno do que em 2022, o que já beneficiaria Lula. Aliados do presidente da República também avaliam que, se for reeleito no primeiro turno, Tarcísio não se empenhará tanto no segundo para pedir votos para Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário do presidente na eleição nacional.

Em 2022, Haddad obteve o melhor desempenho do PT na história das eleições paulistas. Ele conseguiu 36% dos votos no primeiro turno e 45% dos votos no segundo. O resultado foi considerado fundamental para a vitória de Lula naquele ano.

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O pré-candidato a governador deverá anunciar oficialmente ainda nesta quinta-feira (25/6) as posições que seus aliados ocuparão na chapa.