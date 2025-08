Piloto morre em prova de motociclismo em Minas Gerais

O piloto Peri Cunha, de 37 anos, morreu em decorrência de um acidente no circuito de Curvelo, na Região Central de Minas, neste sábado (2/8). O paulista participava do treino classificatório da categoria Mottu Endurance na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.

A morte foi divulgada pela Moto1000GP, que organiza a prova e interrompeu as atividades do fim de semana. De acordo com a entidade, o motociclista perdeu o controle de seu veículo em uma curva, recebeu atendimento e foi levado ao Hospital Imaculada Conceição, mas morreu.





"O incidente atípico ocorreu às 11h51, na curva 7. O piloto recebeu atendimento imediato da equipe médica do Moto1000GP, presente no Circuito dos Cristais, e foi encaminhado para o Hospital Imaculada Conceição, unidade de referência local. Apesar de todos os esforços da equipe médica, Peri não resistiu, e o óbito foi confirmado às 13h05", diz nota da Moto1000GP.

"A organização do Moto1000GP, em conjunto com a Confederação Brasileira de Motociclismo e autoridades locais, está empenhada para entender e esclarecer o que pode ter motivado a queda", acrescenta o texto. "Neste momento de imensa dor, nossos pensamentos e orações estão voltados à família, aos amigos e à comunidade da motovelocidade, que perde um de seus grandes apaixonados pelas duas rodas."

Nascido em Piracicaba, Peri Cunha tinha uma trajetória sólida no motociclismo. Está entre seus feitos a conquista do título da classe 1000 Light do campeonato Superbike Brasil de 2023.

