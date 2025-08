O defensor que é o 3º jogador que mais perdeu grandes chances de gol no Mundial (Gol no Mundial de Clubes)

Na escalação inicial, Achraf Hakimi é um defensor. Porém, dentro de campo, o marroquino tem uma função bem ofensiva e chama a atenção pela frequência em que surge no ataque. O lateral-direito já tem dois gols e é um dos destaques do Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, ao mesmo tempo que é o terceiro jogador que mais perdeu grandes chances de gol no torneio.

O PSG se prepara para o complicado confronto das quartas de final. O atual campeão da Liga dos Campeões enfrentará o Bayern de Munique no sábado (5/7), às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e conta com Hakimi com uma das principais peças.

O ala marroquino de 26 anos tem a segunda melhor nota média do Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes (7,78) e é o artilheiro do time com duas bolas na rede – ao lado de João Neves.

Porém, embora tenha feito os gols diante de Seattle Sounders e Inter Miami, Hakimi perdeu quatro grandes chances de gol e está no Top 3 dos atletas que mais desperdiçaram oportunidades – empatado com Alexander Sørloth, centroavante do Atlético de Madrid.

À frente do ofensivo lateral do PSG, apenas dois jogadores desperdiçaram mais oportunidades. Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, já perdeu sete grandes chances e é o recordista, enquanto Erling Haaland, do Manchester City, passou por isso em cinco oportunidades.

Outros defensores ofensivos no Mundial

O curioso é que defensores só vão surgir no ranking de mais chances perdidas no Mundial de Clubes, segundo o SofaScore, site especializado em estatísticas, entre os atletas que perderam duas chances.

É nesse momento que os “concorrentes” de Hakimi aparecem: Marc Cucurella, do Chelsea, e Ramy Sensebaini, do Borussia Dortmund, perderam duas chances e também são defensores que ajudam frequentemente no ataque.

