Jogador do Atlético lamenta morte de Diogo Jota e relembra duelo na Europa (Lyanco enfrentou Diogo Jota três vezes )

Um dos principais jogadores do Atlético na temporada, o zagueiro Lyanco lamentou morte do atacante Diogo Jota, do Liverpool, e relembrou duelos com o português na Europa.

Diogo Jota morreu aos 28 anos, nesta quinta-feira (3/7), em acidente de carro na Província de Zamora, na Espanha.

Federações, jogadores e clubes comentaram o falecimento do atacante e desejaram força a familiares e amigos.

Nas redes sociais, Lyanco republicou postagem que comunicava a morte de Diogo Jota e reagiu com emojis com lágrimas.

Ex-jogador do Southampton, Lyanco publicou foto de partida da equipe inglesa contra o Liverpool – em que ele enfrentou Diogo Jota. O registro se refere ao jogo de 17 de maio de 2022, no estádio St Mary, casa do Southhampton, pelo Campeonato Inglês.

Pouco mais de um ano depois, em 28 de maio de 2023 – no último confronto entre eles -, o lusitano balançou as redes duas vezes.

Jogos entre Lyanco e Diogo Jota

Lyanco e Diogo Jota duelaram em campo em três ocasiões, todas pela Premier League (Campeonato Inglês). Foram duas vitórias do Liverpool e um empate nessas partidas.

Liverpool 4 x 0 Southampton – 27/11/2021 – Anfield – 13ª rodada

Southampton 1 x 2 Liverpool – 17/05/2022 – St. Mary´s Stadium – 37ª rodada

Southampton 4 x 4 Liverpool – 28/05/2023 – St. Mary´s Stadium – 38ª rodada



Carreira de Diogo Jota

Nascido em 4 de dezembro de 1996, Jota iniciou a carreira profissional no Paços de Ferreira, de Portugal, pelo qual jogou entre 2014 e 2016 – ano em que foi contratado pelo Atlético de Madrid.

O atacante nunca jogou pela equipe espanhola.

Os Colchoneros o emprestaram ao Porto e, posteriormente, ao Wolverhampton. Na equipe inglesa, Diogo Jota se destacou e chamou atenção do Liverpool, que o contratou para a temporada 2020/21.

Números

Liverpool: 182 jogos, 65 gols e 21 assistências

182 jogos, 65 gols e 21 assistências Wolverhampton: 131 jogos, 44 gols e 13 assistências

131 jogos, 44 gols e 13 assistências Porto: 38 jogos, 9 gols e 4 assistências

38 jogos, 9 gols e 4 assistências Paços de Ferreira: 47 jogos, 20 gols e 3 assistências







