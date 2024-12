Ídolo do Atlético, Ronaldinho surpreende e usa camisa de time inglês no Natal

Ídolo do Atlético, Ronaldinho surpreende e usa camisa de time inglês no Natal (Ronaldinho Gaúcho defendeu o Atlético entre 2012 e 2014)

Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ícones do futebol mundial e ídolo do Atlético, surpreendeu os fãs ao postar um vídeo de Natal vestindo a camisa do Burnley, clube inglês da segunda divisão. O gesto curioso gerou alvoroço nas redes sociais e foi interpretado como um apoio público à recente contratação de seu filho, o lateral João Mendes, pelo time britânico.

O vídeo, divulgado nesta quarta-feira (25/12), mostra Ronaldinho em clima festivo, desejando um feliz Natal aos seus seguidores. Porém, o que mais chamou a atenção foi o uniforme do Burnley, clube que recentemente oficializou a contratação de João Mendes, de 19 anos. O jovem atacante assinou contrato com o time até 2026, após uma passagem pelas categorias de base do Barcelona.

“Salve, salve galera. Passando aqui para desejar um feliz Natal, tudo de melhor, que seja uma temporada cheia de sucesso e tamo junto”, disse o craque.

João Mendes, que começou a carreira no Cruzeiro, encara agora o desafio de ajudar o Burnley a retornar à elite do futebol inglês. Apesar de carregar o peso do sobrenome, o estilo de jogo do jovem é bem diferente do pai, e ele busca construir sua própria história no futebol.

Nas redes sociais, a atitude de Ronaldinho foi muito comentada. Alguns fãs elogiaram o apoio ao filho, enquanto outros brincaram com a situação, dizendo que o craque “virou torcedor” do Burnley.

A notícia Ídolo do Atlético, Ronaldinho surpreende e usa camisa de time inglês no Natal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque