crédito: No Ataque Internacional

Chelsea x Arsenal: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Inglês (Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (10/11) pelo Campeonato Inglês)

Neste domingo (10/11), o Arsenal visita o Chelsea, no Stamford Bridge, na Inglaterra, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola a partir das 13h30 (de Brasília).

Com campanhas parecidas, as duas equipes somam 18 pontos em 10 partidas. O Chelsea é o quarto colocado, seguido do Arsenal, em quinto.

Chelsea x Arsenal: onde assistir

A partida entre Chelsea e Arsenal terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Chelsea x Arsenal: prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill e James; Caicedo, Lavia, Madueke, Nikunku e João Felix; Jackson. Técnico : Enzo Maresca

Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill e James; Caicedo, Lavia, Madueke, Nikunku e João Felix; Jackson. : Enzo Maresca Arsenal: Raya; White, Saliba, Magalhães e Timber; Partey, Rice, Saka, Trossard e Martinelli; Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta

Chelsea x Arsenal: arbitragem

Árbitro: Michael Oliver

Michael Oliver Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring

Stuart Burt e James Mainwaring Quarto árbitro: Andy Madley

Andy Madley VAR: Paul Tierney

A notícia Chelsea x Arsenal: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Inglês foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press