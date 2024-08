(FOLHAPRESS) - Serena Williams, empresária e tenista com 23 títulos do Grand Slam (os principais torneios do circuito mundial: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), foi barrada de um dos mais badalados restaurantes da capital francesa, The Península Paris. O episódio aconteceu no domingo (04/8) e a norte-americana estava acompanhada do marido e as filhas.

Williams resolveu reclamar da situação em sua rede social. "Caramba @peninsulaparis, já me negaram acesso ao terraço para comer em um restaurante vazio de lugares mais legais, mas nunca com meus filhos. Sempre uma primeira vez. #Olympic2024", escreveu Williams no X , adicionando um emoji de rosto derretendo e olhos revirando.

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places ???? but never with my kids. Always a first. ????#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn — Serena Williams (@serenawilliams) August 5, 2024





Logo depois da postagem, o restaurante, conhecido por sua vista privilegiada da Torre Eiffel, respondeu e pediu desculpas para Serena. "Aceite nossas mais profundas desculpas pela decepção que você encontrou esta noite. Infelizmente, nosso bar no terraço estava realmente lotado, e as únicas mesas desocupadas que você viu pertenciam ao nosso restaurante gourmet, L'Oiseau Blanc, que estava reservado.".





O estabelecimento, que tem a média dos pratos principais para o jantar de 115 euros (R$ 726, na conversão atual), concluiu: "Sempre nos sentimos honrados em recebê-los e sempre nos sentiremos honrados em recebê-los novamente. The Peninsula Paris".