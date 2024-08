Anthony Ammirati, da França, momentos antes de cair no salto com vara

O atleta do salto com vara Anthony Ammirati, da França, viralizou no fim de semana ao derrubar o sarrafo com o pênis durante sua performance nos Jogos Olímpicos de Paris. Sem medalhas, um site adulto ofereceu ao atleta U$ 250 mil (R$ 1,4 milhão na conversão atual) para mostrar tudo para as câmeras.





French athlete Anthony Ammirati failed the 5.70 height pole vault because of his asset. #IKYK #Paris2024??? https://t.co/qWnr1QbFzy — @pauloinmanila and 99 others (@pauloMDtweets) August 3, 2024

De acordo com o TMZ, a proposta do popular site dos Estados Unidos XXX CamSoda só foi feita por causa do problema na competição. “Se dependesse de mim, eu o recompensaria pelo que todo mundo viu, seu talento abaixo da cintura”, declarou o vice-presidente da plataforma, Daryn Parker, ao tablóide.





"Como um amante de atividades centradas na virilha, adoraria oferecer a você até US$ 250 mil em troca de um show de 60 minutos na webcam, no qual você exibe seus produtos, sem a barra transversal, é claro”, continuou.





O representante do site ainda disse que o atleta não terá que se preocupar com os shorts de compressão, já que pretende que o francês fique livre para mostrar o que quiser. No entanto, o francês não respondeu se vai ou não produzir o conteúdo adulto.





Mas, em entrevista coletiva, ele se mostrou chateado por não ter conseguido passar dos 5,7m na prova. “Estou um pouco arrasado porque não errei nada na terceira tentativa, a 5,70 m”, disse ele, lembrando que o incidente aconteceu após ele atravessar a vara. "O que senti falta foi um pouco de treinamento para ajustar as configurações. Apenas uma questão técnica", apontou.





Quando perguntando sobre a parte íntima, ele preferiu não responder. Anthony Ammirati terminou a competição em 12° lugar.