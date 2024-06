Atacante da Geórgia surpreende, supera CR7, Mbappé e Kane e é o artilheiro da Euro (Georges Mikautadze marcou três gols em três jogos pela Geórgia na Euro 2024)

Cristiano Ronaldo, Mbappé e Kane até eram os favoritos. Mas a artilharia da Euro 2024 aponta um atacante da Geórgia como líder. Sensação da competição até então, Georges Mikautadze marcou três gols e deu uma assistência, tendo assim participado de todos os quatro gols do seu país na primeira e já histórica campanha georgiana na Eurocopa.

Com a vitória por 2 a 0 sobre Portugal nesta quarta-feira (26/6), a Geórgia carimbou uma vaga nas oitavas de final. A próxima adversária será a Espanha, em jogo que ocorrerá no domingo (30/6), às 16h.

E a seleção georgiana contou com o seu centroavante de 23 anos para buscar a classificação logo na sua primeira aparição em edições de Euro. Dono da camisa 22, Mikautadze marcou o único gol do país na estreia, que terminou em derrota para a Turquia por 3 a 1, e fez o gol de pênalti para abrir o placar no empate com a Chéquia por 1 a 1.

Já no duelo decisivo com Portugal, Mikautadze deu a assistência no gol de Khvicha Kvaratskhelia e ainda marcou um em nova cobrança na marca da cal para definir o placar de 2 a 0.

Com a bola na rede, o georgiano se isolou na liderança da artilharia com três gols. Ele está à frente de Cody Gakpo, da Holanda, Jamal Musiala e Niclas Füllkrug, da Alemanha, Razvan Marin, da Romênia, e Ivan Schranz, da Eslováquia, que marcaram duas vezes.

Uma curiosidade é que nenhum outro atleta da Eurocopa participou de mais do que dois gols, ou seja, Mikautadze também lidera o ranking de bolas na rede mais assistências com dois gols de vantagem.

Quem é Mikautadze, da Geórgia?

Nascido em Lyon, na França, Georges Mikautadze disse que desde a infância desejava defender o país da sua família. Mesmo começando a carreira em solo francês, o atacante optou pela Geórgia e é convocado desde março de 2021.

Centroavante que completará 24 anos em 31 de outubro deste ano, Mikautadze teve longa passagem pela base do Lyon, mas se profissionalizou no Metz e se destacou pela primeira vez como profissional no Sérésien, da Bélgica: foram 22 gols e duas assistências em 24 partidas em 2020/21. Ele foi para o também belga Seraing na temporada seguinte, novamente emprestado, e marcou 14 vezes em 34 jogos.

Com o sucesso na Bélgica, Mikautadze retornou ao Metz e teve uma temporada impressionante na França: foi o artilheiro (23), líder em participações em gols (31) e o melhor jogador da Segunda Divisão Francesa em 2022/23.

O georgiano chamou a atenção de clubes europeus ao ser o craque do torneio, e o Ajax pagou 16 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na época) para o contratar. Porém, na Holanda, foram apenas nove jogos e nenhuma bola na rede, o que fez o georgiano retornar ao Metz em janeiro deste ano.

No retorno, já em 2024, Mikautadze disputou apenas 20 jogos de Ligue 1 e não conseguiu evitar o rebaixamento do Metz à Segunda Divisão, porém a culpa passou longe de ser do atacante. O georgiano marcou 13 gols e deu duas assistências na segunda parte do Campeonato Francês, se consolidando como o sétimo maior goleador do torneio mesmo “chegando atrasado”.

O semestre espetacular do centroavante deu confiança para o atleta chegar em boa fase na Eurocopa, tanto que, nos últimos 13 jogos – por Geórgia e Metz -, ele marcou 13 gols. A média de uma bola na rede seguiu na fase de grupos da Euro 2024. Continuará no mata-mata? Obviamente, Mikautadze tentará seguir com esses números para seguir fazendo história de forma coletiva e individual.

A notícia Atacante da Geórgia surpreende, supera CR7, Mbappé e Kane e é o artilheiro da Euro foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno.