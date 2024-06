Bayern prejudicado? Entenda o lance polêmico no fim do jogo contra o Real Madrid

Os jogadores e comissão técnica do Bayern de Munique deixaram o Santiago Bernabeu bastante irritados após a derrotada para o Real Madrid, por 2 a 1, pela semifinal da Champions League. Além da frustração pela eliminação, pesou também um lance polêmico no fim da partida, no qual os alemães se sentiram prejudicados.

Após as equipes empatarem por 2 a 2 na ida, na Alemanha, o confronto desta quarta estava em aberto. O Bayern abriu o placar aos 22 minutos da segunda etapa, mas tomou a virada nos acréscimos. Praticamente no último lance, o time comandado por Thomas Tuchel marcou novamente, mas o gol não valeu pois o juiz marcou impedimento antes de a jogada ser finalizada, o que causou revolta nos atletas.

A ARBITRAGEM ERROU EM ANULAR O GOL DO BAYERN NO ÚLTIMO LANCE? A marcação de impedimento é MUITO POLÊMICA! O juiz apitou antes da hora! #CasaDaChampions pic.twitter.com/zwL2L5NS5F — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 8, 2024

O que ocorreu?

Logo após o meio-campista Kimmich, do Bayern, cruzar a bola em direção a área, o árbitro Szymon Marciniak apitou e marcou o impedimento, como mostra o vídeo acima. Os jogadores do time alemão, entretanto, prosseguiram com a jogada, que terminou com o gol do zagueiro De Ligt – os atletas do Real Madrid também continuaram a jogar, com exceção do goleiro Lunin, que ficou parado.

Como o gol, que seria o de empate, foi invalidado, os atletas do Bayern se revoltaram e pediram que o árbitro fosse ao VAR para reverter a decisão de campo. Mas essa ação não poderia ser feita, já que a jogada havia sido paralisada antes de a bola entrar na meta do Real.

Para Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, Marciniak errou ao apitar antes do fim da jogada.

“O assistente levanta a bandeira, na disputa de bola do atacante com o defensor, e o árbitro imediatamente apita. Tanto o árbitro quanto assistente erram ao não cumprir o protocolo do VAR de esperar a jogada terminar. Pelas imagens sequer o atacante estava em posição de impedimento. Mataram o ataque do Bayern e automaticamente o VAR que não pode revisar o lance”, disse.

Real Madrid na final da Champions

O Real Madrid enfrentará o Borussia Dortmund na final da Champions League. A decisão será no lendário Wembley, em Londres, na Inglaterra. O jogo está marcado para o dia 1º de junho (sábado), às 16h (de Brasília).

