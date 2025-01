Em "Casos de Amor", a escritora, professora universitária e psicóloga Renata Feldman reúne uma coletânea de contos baseados em histórias reais ouvidas em seu consultório e na vida. Autora dos livros "Amor em Pedaços" e "Refúgio", e co-autora de "O Livro das Cartas", Renata provoca reflexões sobre o amor em suas diversas formas.



Conhecida por sua sensibilidade e profundidade ao abordar temas relacionados às relações humanas, a terapeuta lançou "Casos de Amor" no último dia 7 de dezembro, na Vila 211 (Rua Estevão Pinto, 211 - Serra). “Na falta de palavras para traduzir a emoção do lançamento, aí vão alguns registros. Cheios de luz, amor, alegria e afeto”, escreveu em sua rede social sobre a ocasião.



O lançamento da Editora Adelante mergulha nas complexidades das relações amorosas, explorando temas como fidelidade, traição, autoestima, sexualidade, casamento, separação e muito mais. "O livro fala do amor da plenitude, mas também do amor que adoece e cura. O amor que rima com dor, que nem sempre tem um final feliz. O amor da falta, dos encontros e dos desencontros", revela Renata Feldman que dedica-se à psicoterapia humanista, com foco nas relações afetivas.



Abordando temas delicados e complexos, a autora informa que a maioria dos casos seguem integralmente a veracidade. “A verdade ao pé da letra”. Outros foram alterados, em certa medida, misturando fantasia à realidade. E, poucos, foram inteiramente ficcionais, inspirados em temas envolvidos na clínica e na vida como ela é.



Em "Casos de Amor", o leitor encontrará histórias que o levarão a se identificar, a refletir sobre suas experiências e a buscar um novo olhar sobre o amor. "Acho que vai causar identificação e ajudar muitas pessoas que estão às voltas com as suas histórias de amor, com as suas relações, com outro e consigo mesmo", afirma a autora.

Capa do livro Casos de Amor reprodução



Serviço

• Livro: Casos de Amor

• Autora: Renata Feldman

• Editora: Adelante

• Preço: R$ 60 (físico)

• Onde encontrar: https://tinyurl.com/fd9sa4dy; Instagram: @renatafeldman

