Os locais de prova do concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) foram divulgados. Os candidatos podem ter acesso ao local, horário e orientações sobre o exame no site do Instituto Consulpan, banca organizadora do concurso, com o número do CPF. A prova será aplicada no domingo (28/4).

As avaliações serão aplicadas no turno da manhã para as vagas que exigem nível superior, e no período da tarde para nível médio. A classificação dos candidatos será feita em duas etapas: prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, com duração total de 5 horas.

O concurso teve 58.438 inscritos para as 91 vagas disponíveis. Para nível superior, há vagas de administrador, analista de controle interno, analista de tecnologia da informação, arquiteto, assistente social, consultor legislativo, coordenador do processo legislativo, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, jornalista, procurador, publicitário e redator.

Já para nível médio, as vagas são para o cargo de Técnico Legislativo II. O concurso público também será utilizado para formação de cadastro de reserva para novas vagas que venham a surgir.

Todas as vagas têm os seguintes benefícios: auxílio-alimentação, plano de saúde parcialmente subsidiado pela CMBH, auxílio-creche, auxílio-transporte, auxílio-funeral e diária, em caso de viagem a serviço.