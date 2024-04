O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou novas medidas para evitar fraude no Concurso Nacional Unificado. Nesta terça-feira (23/4), o órgão anunciou a previsão de coleta de digitais e realização de exame grafológico no dia do exame.

De acordo com o MGI, as medidas foram recomendadas pela Polícia Federal. O objetivo é garantir que o candidato que estiver prestando a prova seja a mesma pessoa que irá tomar posse do cargo, caso seja aprovado.

Quando os participantes receberem os exames nas salas de aplicação, irão preencher o cartão de resposta com os dados, assinar e escrever a frase, que é o exame grafológico. Nesse momento, um aplicador da prova circulará pela sala para coletar a digital, que ficará registrada no próprio cartão de resposta.

Dessa maneira, o cartão terá as respostas das questões, o exame grafológico, a assinatura do candidato e a coleta da digital. "Essas novas camadas de segurança foram adotadas por sugestão dos órgãos de segurança, como a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que estão juntos com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na elaboração desse que será o maior concurso público da história do pais", informa o coordenador-geral de Logística do CNU, Alexandre Retamal.

Além dessas medidas, foram adotadas outras ações para melhorar a segurança do certame. Os candidatos não poderão sair com o caderno de provas e todos os equipamentos eletrônicos deverão ser guardados dentro da embalagem que será fornecida.

O concurso está marcado para 5 de maio. Confira os horários:

Manhã

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Duração da prova: 2h30



Tarde

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Duração da prova: 3h30