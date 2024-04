As vagas de pós-graduação são para atuar na Sede do Ministério Público do Trabalho em Belo Horizonte.

O Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG) está com inscrições abertas para vagas de estágio para alunos da graduação em cursos como Direito, Ciência Contábeis, Jornalismo, Engenharias e pós-graduação em Direito. Os estudantes interessados podem se inscrever até o dia 13 de maio em vagas em Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Montes Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Varginha e Uberlândia, a depender da vaga.

As inscrições devem ser feitas no site do MPT-MG e os candidatos farão uma prova eliminatória no dia 26 de maio. As bolsas mensais chegam ao valor de R$ 1.027,82 reais para Graduação e R$ 2.055,64 para Pós-graduação. Quem passar também irá receber vale-transporte e trabalhará em jornada de trabalho de 20 horas semanais.

As vagas de pós-graduação são para atuar na sede do MPT-MG em Belo Horizonte. O órgão receberá estudantes nas áreas de Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. É necessário que o candidato tenha feito direito anteriormente.

Os alunos de graduação poderão atuar em Belo Horizonte e em Procuradorias do Trabalho em municípios mineiros.

Conheça as vagas disponíveis

Direito: Sede em Belo Horizonte e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Montes Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni e Varginha



Ciências Contábeis: Sede em Belo Horizonte e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Pouso Alegre e Uberlândia.

Comunicação social/Jornalismo: Sede em Belo Horizonte



Engenharias Agrícola, Agronômica, Ambiental, Civil, de Controle e Automação, de Minas, de Produção, de Segurança do Trabalho, Elétrica, Florestal, Mecânica e Metalúrgica: Sede em Belo Horizonte



Engenharias Civil, de Produção, Elétrica e Mecânica: Procuradoria do Trabalho no Município de Uberlândia



Segundo o orgão serão reservadas 30% das vagas para negros(as), 10% das vagas para candidatos(as) com deficiência e 10% para os participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais e/ou Transgêneros.



Serviço:

Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais