O Governo de Minas está com edital aberto visando à contratação temporária de profissionais que desejam atuar como brigadistas em prevenção e combate a incêndios florestais nas Unidades de Conservação Estaduais (UCs). O certame, que foi anunciado na terça-feira passada (16/4), deu início às inscrições nesta segunda (22/4). O prazo de inscrição segue até o próximo dia 29 (veja no link).



São disponibilizadas 280 vagas para atuação em atividades de prevenção, monitoramento e combate ao fogo. Os profissionais serão contratados por um período de quatro meses, prorrogável conforme interesse da administração pública, nos termos da legislação vigente.

Poderão participar candidatos que apresentem idade mínima de 18 e máxima de 59 anos na data da inscrição e estejam em dia com suas obrigações militares e eleitorais, além de atender outros requisitos definidos no edital.



Remuneração



O profissional cumprirá carga horária de 40 horas semanais, conforme demanda das UCs, com a remuneração mensal de R$ 1.412, acrescida do valor de R$ 423,60 a título de periculosidade. Também será pago um valor de R$ 50 por dia como auxílio-refeição, além de auxílio-transporte de R$ 10,50 por dia trabalhado, quando couber.



Os resultados parcial e final do processo seletivo serão disponibilizados no site do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e nas Unidades de Conservação.



Etapas e critérios



O processo de seleção dos candidatos à vaga de Brigadista de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais será realizado em duas etapas: inscrição/análise curricular e comprovação documental/teste de aptidão física.



A classificação será feita levando em conta os seguintes critérios: