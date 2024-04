A Embraer abriu nesta terça-feira (16/4) 200 vagas para o programa de estágio. As vagas são para estudantes de cursos técnicos e de graduação e, segundo a empresa, podem ser ocupadas por residentes do Brasil, já que existem vagas no modelo remoto. As inscrições vão até o dia 15 de maio.

A empresa, sediada em São José dos Campos (SP), busca estudantes de cursos de graduação em comunicação, finanças, tecnologia, engenharia e direito - além de alunos de cursos técnicos como eletrônica, mecânica, mecatrônica, informática e usinagem.

As vagas são para trabalho presencial, híbrido ou home-office. As inscrições são feitas através do site do programa de estágio da empresa.

O processo seletivo será feito de forma online com fase de teste, dinâmica e entrevista. Se aprovados, os recém-estagiários receberão bolsa auxílio, convênio médico, convênio odontológico, vale transporte, vale refeição e recesso remunerado, além de outros benefícios dependendo da modalidade de trabalho.

Segundo a empresa, os estudantes que não forem aprovados serão incluídos no banco de talentos da Embraer para oportunidades futuras.