Cliente oculto é uma atividade de pesquisa em que pessoas são treinadas para avaliar a experiência de uma marca de forma anônima. A modalidade tem crescido no mercado como uma forma das pessoas fazerem uma renda extra. Neste mês, a startup Seu Cliente Oculto oferece mais de 50 vagas entre os setores de alimentação, estética, varejo e outros.

O fundador da empresa, Bruno Vasconcelos, explica como funciona: "Um consumidor comum, faz a inscrição na nossa plataforma, é treinado e contratado por uma empresa parceira. A partir disso, a pessoa vai no local e é responsável por avaliar o atendimento e a qualidade de seus produtos e serviços. O colaborador não se identifica como cliente oculto, vivencia a experiência e depois nós recebemos o relatório dele".

A pessoa que faz a avaliação pode consultar as vagas, as opções de estabelecimentos, e o valor pago por cada um. Assim ele pode optar pela de sua preferência. "Existem vagas de todo os tipos, de alta e baixa renda, específicas para homens ou mulheres."

Bruno cita marcas como a Constance, voltada para as mulheres, o Jah Açaí, farmácias, dentre outras.

Cada colaborador é remunerado, e a empresa que contrata o serviço tem uma série de benefícios como aumento da produtividade, ticket médio e melhorias dos processos. Vasconcelos explica que a remuneração varia de acordo com a "dificuldade". Cada visita tem um valor, desde avaliar um açaí e receber R$ 30, até se hospedar em um hotel all inclusive e receber R$ 3 mil". A remuneração é paga em troca do feedback da pessoa após 30 dias, via pix.

Quem pode se inscrever?

"Qualquer pessoa pode participar desde que tenha acima de 18 anos", afirma o fundador. O único requisito é ter um celular com câmera, caso haja a necessidade de fotografar, filmar ou gravar algo. "É uma forma de garantir que a pessoa esteve no local, mas em alguns casos a avaliação é feita online."

No geral, a característica necessária de um avaliador é a neutralidade. Ele precisa julgar o atendimento, o produto e o espaço de acordo com a experiência que teve, por meio de um olhar mais externo.

Como fazer a inscrição

Para se inscrever na Seu Cliente Oculto, basta inserir algumas informações básicas para encontrar as vagas que melhor se encaixam em seu perfil. As visitas podem ocorrer no dia e horário que o cliente oculto preferir. Segundo o fundador, atualmente, a Seu Cliente Oculto conta com cerca de 1.300 vagas abertas, em todos os estados brasileiros, e cerca de 330 mil pessoas atuando neste mercado. Os detalhes podem ser conferidos no link.





Tipos de avaliação

As avaliações vão desde consultórios médicos até restaurantes, dependendo da disponibilidade de vagas de cada região. A plataforma oferece uma gama abrangente para expressar suas opiniões e contribuir para a comunidade. Além disso, ao participar ativamente das avaliações, outras pessoas são auxiliadas a fazerem suas escolhas e aprimorar constantemente a qualidade dos serviços oferecidos.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata