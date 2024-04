Recrutadores possuem preferência por currículos com informações rápidas e relevantes para as empresas

Muitos profissionais ao montar o currículo profissional em busca de uma vaga no mercado de trabalho ficam em dúvida sobre quais informações devem inserir no documento. Dayandra Sanches, profissional especialista em Recrutamento e Seleção de profissionais nos setores de Engenharia, Manufatura e Vendas Técnicas explica sobre o assunto. “O seu currículo deve incluir as experiências relevantes para a posição que você esteja se candidatando.É importante que você selecione cuidadosamente as experiências que irá listar para garantir que o seu currículo seja conciso e focado nas habilidades e experiências que o tornem um candidato forte para a posição em questão”.

Headhunters (recrutadores/ profissionais especializados na contração de perfis) possuem preferência por currículos com informações rápidas e relevantes para as empresas. “Liste apenas as experiências que se relacionam diretamente com a vaga que você está se candidatando. Isso inclui práticas já executadas no ambiente de trabalho, ganhos, voluntariado e outros projetos que apresentem as habilidades junto ao conhecimento na área”, aconselha.

Para Dayandra mencionar as conquistas já alcançadas ao longo da carreira também é de extrema importância e pode despertar a atenção dos recrutadores. “Em vez de simplesmente listar suas habilidades em cada experiência, tente destacar suas conquistas. Por exemplo, em vez de listar que você trabalhou em um projeto, destaque qual foi o resultado positivo que você conseguiu alcançar durante o projeto”.

Dayandra Sanches é especialista em Recrutamento e Seleção de profissionais nos setores de Engenharia, Manufatura e Vendas Técnicas Arquivo Pessoal

Outro ponto importante é a prioridade nas experiências mais recentes. “É importante que o seu currículo mostre suas experiências mais recentes e relevantes primeiro. Se você tem muitas experiências, concentre-se nas mais recentes”. Manter o modelo de currículo profissional, também ajuda a manter e demonstrar o profissionalismo. “Sistemas de rastreamento de candidatos podem não ler o seu currículo vitae cheio de designs. Por isso, mantenha o ATS-friendly. Um layout muito criativo pode parecer não profissional em certos setores”, detalha Dayandra.

Por fim, seja conciso com as informações apresentadas. “Tente manter o seu currículo em uma ou duas páginas no máximo. Se você tiver muitas experiências, selecione os mais relevantes e importantes para a posição que você está se candidatando”.