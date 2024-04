Se encerram nesta terça-feira (16/04), as inscrições para o Programa de Estágio da Ambev com vagas disponíveis para Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Juatuba (MG), Pouso Alegre (MG), Sete Lagoas (MG) e Uberlândia (MG). A empresa está buscando estudantes de cursos Tecnólogo, Bacharelado ou Licenciatura que tenham disponibilidade para trabalhar presencialmente e tenham previsão de formação entre julho de 2025 e julho de 2026.

As vagas oferecidas pelo programa são para trabalhar em unidades fabris da empresa ou no setor comercial. Quem passar, lidará com marcas como Guaraná, Brahma, Budweiser e Beats. Atualmente, o programa de estágio da empresa conta com mais de 700 estagiários e, para ser um deles é só se inscrever por meio do site da Guppy.

Todo o processo seletivo será feito de forma híbrida.

Confira as fases: