As alunas serão contempladas com uma cesta básica por mês e o projeto oferecerá uma van que passará por pontos estratégicos da cidade a fim de viabilizar o transporte até a sede.



A tecnologia é um dos setores que mais crescem no mundo e, buscando trazer mais mulheres para esse setor, o projeto “Elas na Rede” traz cursos presenciais com foco em cultura digital, tecnologia e novas mídias. São cursos livres e gratuitos de longa ou curta duração e para participar é preciso ser mulher ter mais de 16 anos e estudar ou ter estudado em escola pública. As aulas serão no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, e tem previsão de início para o dia 6 de maio.

Dentre as ofertas, é possível ingressar em turmas de nível básico ou intermediário. As disciplinas de nível básico introduzem a assuntos como o mundo digital, redes sociais, ferramentas de marketing e novas tecnologias. Já os cursos intermediários trazem temas como web design, processo e desenvolvimento de aplicações, arquiteturas nativas de sistemas operacionais, cross e desenvolvimento API.

O projeto gratuito é uma iniciativa do Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC) e recebe incentivo da Lei Rouanet. Maria Gliosci, Diretora Executiva do ISPAC, ressalta que para participar não é necessário ter conhecimento prévio na área.





“O projeto oferecerá para meninas e mulheres a partir de 16 anos, sem qualquer necessidade de conhecimento prévio, cursos gratuitos que desenvolvam as habilidades necessárias para que elas possam atuar no mercado digital, no setor da tecnologia com autonomia e o conhecimento exigido pelo mercado de trabalho, além de estimular o surgimento de novos negócios digitais”, afirma.

A Diretora Executiva do ISPAC explica ainda que o projeto propõe aumentar a equidade de gênero no mercado da tecnologia. “Com o Elas na Rede, esperamos ampliar a equidade de gênero em setores que, infelizmente, ainda são majoritariamente masculinos, como o de tecnologia e novas mídias. Hoje, para se ter ideia, apenas 37% dos cargos no setor são ocupados por mulheres, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais”, ressalta

Quem quiser participar precisa se inscrever até o dia 30 de abril. Os resultados ficam disponíveis já no dia 2 de maio e serão divulgados por meio das redes sociais do projeto. As inscritas terão que participar ainda de uma entrevista de nivelamento. Ao passar, as mulheres terão acesso a uma van que passará por pontos estratégicos de Belo Horizonte e receberão uma cesta básica por mês. A iniciativa prevê ainda acessibilidade para pessoas com deficiência física e sensorial.



Serviço:

Projeto Elas na Rede

Rua Niquelina, 895, no Bairro de Santa Efigênia.

Inscrições: https://forms.gle/bYmynMNheoToKC3p8

Carga Horária: 196 horas. Com encontros semanais de 3 ou 4 horas cada.