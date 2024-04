As inscrições para o processo seletivo de contratação temporária para as carreiras de gestor e analistas ambientais têm início nesta quarta-feira (24/4). São 55 vagas para atuar na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), órgãos que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).

Os contratos são para atuar em atividades relacionadas ao cumprimento dos projetos e ações previstas no Acordo Judicial para reparação integral relacionada ao rompimento das Barragens do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Das 55 vagas, 15 serão para gestor ambiental e 40 para analista ambiental. A remuneração para os dois cargos é de R$ 3.283,43 mais gratificação de R$ 1.433,82, além de acréscimo de ajuda de custo no valor de R$ 146,39 por dia efetivamente trabalhado.

Para os duas cargos é necessário ter ensino superior completo e o processo seletivo será realizado por meio de análise do currículo e entrevista. O resultado será disponibilizado no diário oficial pela Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Público Simplificado e no site oficial.

O período inicial do contrato é de seis meses, podendo ser prorrogado em mais 18 meses, mas sem ultrapassar o prazo máximo de 24 meses. As inscrições devem ser feitas até às 12 horas do dia 30 de abril de 2024, por meio do preenchimento de formulário disponível no site da Semad.

