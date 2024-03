As inscrições do concurso da CMBH se encerram às 16h desta terça-feira (19/3)

As inscrições do concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), que oferece 92 vagas para cargos de níveis médio e superior, se encerra nesta terça-feira (19/3), às 16h. Interessados podem se inscrever no site do Instituto Consulplan. As provas estão previstas para acontecer em 28 de abril.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 55 para os cargos de nível médio, R$ 65 para os cargos de nível superior e R$ 75 para procurador. Candidatos de baixa renda ou doadores comprovados de medula óssea, podem solicitar a isenção da taxa.

Para nível superior, há vagas de administrador, analista de controle interno, analista de tecnologia da informação, arquiteto, assistente social, consultor legislativo, coordenador do processo legislativo, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, jornalista, procurador, publicitário e redator.

Já para nível médio, as vagas são para o cargo de Técnico Legislativo II. O concurso público também será utilizado para formação de cadastro de reserva para novas vagas que venham a surgir.

Todas as vagas têm os seguintes benefícios: auxílio-alimentação, plano de saúde parcialmente subsidiado pela CMBH, auxílio-creche, auxílio-transporte, auxílio-funeral e diária, em caso de viagem a serviço.

Para outras informações, consulte o edital do concurso.