O monóxido de carbono é um gás sem cheiro e sem cor que pode surgir quando o carvão queima dentro de casa. Braseiros usados para espantar o frio podem causar intoxicação grave sem fumaça visível. Churrasqueiras comuns e fogareiros alimentados a carvão não devem ser usados para aquecer ambientes fechados.

O carvão pode liberar um gás invisível

Um braseiro produz calor, mas também pode liberar monóxido de carbono durante a combustão. O gás não tem cheiro nem cor, o que dificulta perceber sua presença. Não é seguro usar carvão para aquecer quartos, salas ou garagens, mesmo com alguma ventilação.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, conhecidos como CDC, alertam contra o uso de churrasqueiras e aparelhos a carvão dentro de casa. Janelas abertas não transformam o braseiro em aquecedor seguro para um ambiente interno.

Homem com mal-estar permanece numa varanda aberta após sair de sala com braseiro, enquanto outra pessoa procura ajuda pelo telefone // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a intoxicação pode passar despercebida?

O gás entra pelo sistema respiratório e prejudica o transporte de oxigênio pelo organismo. Os sinais podem incluir dor de cabeça, tontura, náusea e confusão. Sintomas parecidos com mal-estar comum não devem ser ignorados quando há uma fonte de combustão próxima.

Em situações graves, a exposição pode causar desmaio e morte. A ausência de cheiro não indica que o local está protegido. Não espere aparecer fumaça para sair de uma área de risco. A prioridade deve ser afastar as pessoas e buscar socorro.

Braseiro e churrasqueira não aquecem a casa com segurança

Mesmo quando o carvão parece estar queimando devagar, pode continuar liberando gases. A orientação mais segura é não acender esses equipamentos dentro de casa, barracas ou garagens. Não existe uma quantidade caseira comprovadamente segura de carvão para esse uso.

Em uma suspeita de exposição, as atitudes prioritárias são:

Saída : levar as pessoas imediatamente para um local aberto e com ar fresco.

: levar as pessoas imediatamente para um local aberto e com ar fresco. Ajuda : acionar o serviço de emergência e informar a possível exposição ao gás.

: acionar o serviço de emergência e informar a possível exposição ao gás. Retorno : não entrar novamente no ambiente sem liberação de profissionais capacitados.

: não entrar novamente no ambiente sem liberação de profissionais capacitados. Fonte : não tentar resolver o problema permanecendo perto do carvão aceso.

: não tentar resolver o problema permanecendo perto do carvão aceso. Prevenção: nunca usar braseiro, churrasqueira ou fogareiro como aquecedor interno.

O risco também existe em espaços aparentemente grandes quando a ventilação é insuficiente. Garagens e áreas cobertas não são locais adequados para esse tipo de aquecimento. Crianças, idosos e pessoas dormindo podem não perceber os sinais a tempo.

O que os estudos registraram sobre carvão em locais fechados?

Um estudo de pacientes de um hospital, publicado em Journal of Emergencies, Trauma and Shock, identificou churrasqueiras a carvão em ambientes internos entre as fontes de intoxicação. A pesquisa descreve uma população específica, sem medir a frequência do problema em todas as casas.

O registro reforça o alerta de segurança das instituições de saúde, mas não deve ser usado para prever o risco exato de cada moradia. A prevenção é evitar a fonte de combustão dentro de casa, e não calcular quanto tempo o carvão poderia permanecer aceso.

Família usa suéteres e cobertores numa sala durante noite fria, sem braseiro, churrasqueira ou equipamento de combustão no ambiente // Imagem ilustrativa feita por IA

Como agir diante de uma suspeita de intoxicação?

Tire as pessoas do local se isso puder ser feito sem se expor ao risco e acione o socorro imediatamente. Não dirija se estiver com sintomas e não retorne para buscar objetos. A avaliação médica é necessária mesmo quando há melhora inicial, conforme a orientação da equipe de emergência.

O monóxido de carbono também pode surgir de outros equipamentos de combustão defeituosos ou mal instalados. Detectores próprios e manutenção profissional são medidas úteis, mas não autorizam usar carvão em ambientes internos. O braseiro continua sendo inadequado para aquecer cômodos.

O frio não justifica transformar carvão em aquecedor

Cobertores, roupas adequadas e sistemas de aquecimento próprios para ambientes internos são opções mais seguras, desde que usados conforme as instruções. Se houver instalação de equipamento a gás, a ventilação e a manutenção precisam ser corretas, com avaliação profissional quando necessária.

O ponto mais importante é simples: carvão aceso deve ficar fora dos ambientes fechados. Como o gás não avisa pelo cheiro, evitar a fonte de monóxido de carbono é a proteção mais confiável para quem está em casa.