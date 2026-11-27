Aquele pedacinho branco com raiz que sobra da cebolinha do mercado ainda tem muito para dar na cozinha. Coloque a base num copo com um pouco de água, deixe perto de uma janela clara e troque a água todo dia. Em poucos dias aparecem folhas novas e, por volta de uma semana, já dá para cortar outra vez para o almoço.

A planta guarda a força para rebrotar na base

O segredo está na parte que quase todo mundo joga fora. A base branca, junto com as raízes, ainda está viva e conserva os tecidos capazes de produzir folhas novas. Quando você corta o verde para usar na comida, a planta não morre: ela só perdeu a parte de cima.

Com água fresca para se hidratar e luz para fazer fotossíntese, a touceira usa as reservas que tem e volta a crescer. É quase um truque de reciclagem dentro da própria cozinha, que transforma sobra em tempero de graça e dispensa até terra nos primeiros dias da nova brotação.

Imagem ilustrativa: cerca de 5 centímetros de água bastam, com a parte verde fora da linha d’água

Quanta água colocar no copo?

Pouca. O passo a passo do America’s Test Kitchen, cozinha de testes americana, orienta colocar cerca de 5 centímetros de água num copo e apoiar a cebolinha com as raízes para baixo, deixando a parte verde-clara acima da linha d’água. Raiz molhada, folha seca: essa é a regra.

O motivo é simples. As raízes precisam da água, mas as folhas submersas apodrecem e começam a cheirar mal. Por isso, regule o nível pela posição da base e não encha o copo até a boca. Uma janela com bastante claridade completa o kit, sem precisar de nenhum adubo especial.

A troca de água decide se a rebrota dá certo

Água parada vira um convite para fungos e bactérias. O passo a passo da cozinha americana pede troca diária, com água fresca. Já a extensão da Universidade da Flórida, num guia geral sobre rebrotar sobras do mercado em recipientes, fala em repor a água a cada poucos dias.

Na dúvida, fique com a troca diária, que é mais segura e leva dez segundos. Se a água ficar turva ou com cheiro estranho, é sinal de que passou da hora. Raízes firmes e claras são um bom sinal. Se a base ficar mole, viscosa ou com mau cheiro, o melhor é descartar a cebolinha.

Para a cebolinha rebrotar bem no copo, siga estes cuidados:

Base branca com as raízes viradas para baixo

Cerca de 5 centímetros de água, com as folhas de fora

Copo perto de uma janela clara

Água trocada todos os dias

Imagem ilustrativa: as folhas ficam no ponto de corte quando chegam a 13 a 18 centímetros

Em quanto tempo dá para cortar de novo?

Nos testes da mesma cozinha, as folhas novas cresceram cerca de 2,5 centímetros por dia. Depois de mais ou menos uma semana, quando as folhas novas chegam a uns 13 a 18 centímetros, a cebolinha já está no ponto de corte, pronta para ir para o arroz ou a omelete.

Esse prazo varia. Uma base mais murcha, um cantinho com pouca luz ou um dia frio deixam tudo mais lento. Em vez de olhar o calendário, olhe o tamanho das folhas. Na hora de cortar, preserve as raízes, a parte branca e uns 5 centímetros de verde para a planta conseguir brotar outra vez.

Quantas vezes a mesma cebolinha rebrota?

No copo, não para sempre. O passo a passo americano diz que a mesma base pode rebrotar até duas vezes só com água. Depois disso, as reservas da planta se esgotam, e as folhas novas saem cada vez mais finas e fracas, sem o vigor da primeira rodada.

A quantidade colhida também muda de uma base para outra. Algumas touceiras rendem bastante, outras dão poucas folhas. A rebrota no copo é uma forma de aproveitar a sobra por pouco tempo, e não de montar uma produção permanente na pia da cozinha, por mais prática que seja a ideia no começo.

A terra transforma a sobra em canteiro

Para manter a cebolinha produzindo por mais tempo, o caminho é transplantar quando as raízes estiverem bem formadas. Um vaso com substrato, um canteiro ou até uma horta vertical oferecem espaço para as raízes e os nutrientes que a água sozinha não fornece.

Na terra, a planta deixa de depender só das reservas e passa a crescer de verdade. Quem tem pouco espaço pode aproveitar a parede da varanda para os vasos. Aquela raiz que ia para o lixo vira um pé de tempero fixo.