A Festa do Sairé, em Alter do Chão (PA), reúne rituais com mastros, fitas, orações e apresentações de dois botos. Mantida pela comunidade, a tradição tem raízes centenárias e preserva memórias indígenas. O festejo vai além das praias do Tapajós e conserva formas próprias de celebrar e transmitir seus símbolos.

O que é o Sairé celebrado em Alter do Chão?

O Sairé é uma festa tradicional de Alter do Chão, distrito de Santarém, no oeste do Pará. Ela reúne celebrações religiosas, música, dança e manifestações ligadas ao povo Borari. A comunidade participa tanto dos ritos no barracão quanto das apresentações culturais.

O portal oficial do Sairé explica que a festa se formou a partir do encontro entre costumes indígenas e a fé cristã, com outras influências culturais ao longo do tempo. Reduzir tudo a um espetáculo turístico deixaria de fora sua ligação com a vida local.

A disputa entre os botos mantém viva uma tradição que mobiliza moradores e visitantes – Foto: ORTENCIA / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

A busca dos mastros abre uma sequência de rituais

O ciclo envolve a busca dos mastros, o levantamento de troncos enfeitados e a realização de cantos e procissões. Em 2025, os participantes foram buscar os mastros na região da Praia da Gurita. O gesto representou a ligação simbólica entre comunidade, natureza e espiritualidade.

A Prefeitura de Santarém documentou o levantamento e descreveu pessoas com funções específicas no cortejo, como o capitão e as meninas das fitas. A celebração envolve organização coletiva, não apenas uma apresentação que começa quando visitantes chegam ao local.

Quais personagens aparecem durante a celebração?

A tradição possui pessoas encarregadas de ritos e símbolos, além de músicos, rezadeiras e participantes dos cortejos. Alguns nomes e funções podem parecer pouco conhecidos fora da região, mas fazem sentido para a comunidade que organiza o festejo e transmite seus costumes.

Entre as práticas registradas nas edições recentes estão:

Busca dos mastros: ida em cortejo para recolher os troncos da celebração.

ida em cortejo para recolher os troncos da celebração. Levantamento: ornamentação e colocação dos mastros na praça.

ornamentação e colocação dos mastros na praça. Ladainhas: cantos e orações ligados ao rito tradicional.

cantos e orações ligados ao rito tradicional. Fitas: elementos usados nos símbolos e na participação do cortejo.

elementos usados nos símbolos e na participação do cortejo. Botos: apresentações do Cor-de-Rosa e do Tucuxi na arena.

apresentações do Cor-de-Rosa e do Tucuxi na arena. Derrubada: cerimônia que marca o encerramento do ciclo dos mastros.

Na programação, há momentos que pedem silêncio, respeito e atenção aos participantes. A disputa entre os botos ocupa outro espaço cultural e artístico. Entender essa diferença evita tratar as duas partes da festa como se fossem uma única competição.

Quem deseja descobrir as belezas da Amazônia, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 100 mil visualizações, onde os apresentadores mostram as principais atrações de Alter do Chão, em Santarém, com dicas de praias de água doce, passeios, hospedagens e preços para aproveitar esse paraíso do Pará:

O Sairé também apresenta o Boto Tucuxi e o Rosa

Na arena do Lago dos Botos, as apresentações do Tucuxi e do Cor-de-Rosa usam música, dança, personagens e narrativas amazônicas. Essa disputa faz parte da programação contemporânea, mas não substitui os momentos religiosos preservados pelos moradores.

O histórico da Festa do Sairé registra sua presença em Alter do Chão e a transformação da celebração com o passar dos séculos. As formas de apresentação mudam, enquanto algumas práticas tradicionais permanecem ligadas às famílias e aos grupos culturais da vila.

Os mastros enfeitados e as apresentações populares revelam costumes transmitidos entre gerações – Foto: idobi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Por que o Sairé recebeu reconhecimento nacional?

O Sairé foi reconhecido como manifestação da cultura nacional pela Lei Federal nº 14.997, de 2024. O reconhecimento não significa que todo detalhe da festa tenha sido preservado sem mudanças, mas mostra a importância da prática cultural para além do município.

Em 2026, o registro oficial do rito tradicional destacou a participação comunitária e os momentos de oração. O conteúdo confirma que a festa não se resume à arena: há encontros e gestos simbólicos realizados em diferentes horários e locais.

O respeito aos moradores faz parte da visita

Quem conhece a festa encontra uma manifestação cultural viva, feita por moradores de Alter do Chão. Os ritos têm regras próprias e podem variar conforme a edição. Consultar a programação divulgada oficialmente evita confundir uma data de preparação com as apresentações abertas ao público.

A experiência se torna mais completa quando há espaço para acompanhar os cantos, compreender os símbolos e valorizar quem mantém a celebração. O Sairé reúne fé, arte e memória coletiva em uma vila conhecida pelas praias, mas cuja identidade também está nas pessoas.