Uma consumidora reservou imóvel pela internet para temporada em Porto Seguro, na Bahia, e encontrou características diferentes das anunciadas. A Justiça manteve a devolução integral de R$ 4.192,37 e indenização de R$ 3 mil. O caso esclarece o que pode acontecer quando uma hospedagem não cumpre a oferta.

O que a hóspede encontrou ao chegar?

A reserva foi feita para o período de 23 de janeiro a 2 de fevereiro de 2023. Segundo o processo, o apartamento exigia reformas e troca de equipamentos. A cliente também relatou que precisou acompanhar um serviço de manutenção do ar-condicionado no primeiro dia de viagem.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal registrou ainda uma condição grave encontrada no imóvel: havia mofo cobrindo todo o teto do banheiro. O caso envolveu uma acomodação anunciada pela plataforma Airbnb. As informações vêm da decisão judicial, sem identificação pública da hóspede.

Consumidora tenta contato pelo celular em apartamento de temporada em Porto Seguro, com ar-condicionado ao fundo e mala junto à porta // Imagem ilustrativa feita por IA

A tentativa de resolver o problema não deu resultado

A consumidora afirmou que tentou chegar a um acordo com o proprietário, mas não conseguiu. Ela também relatou que a plataforma não ofereceu ajuda, alegando que tinha passado o prazo de 72 horas previsto para comunicar determinados problemas da reserva.

A empresa contestou as alegações e disse que os danos seriam de responsabilidade do anfitrião. Sustentou ainda que a cliente havia usado o imóvel e que pediu a devolução somente após o checkout. O conflito passou a depender da avaliação das provas e do contrato.

Por que o reembolso de hospedagem foi integral?

A Turma Recursal considerou que o imóvel não oferecia as condições adequadas à locação e que houve falha nas informações prestadas ao consumidor. O relator destacou que o anfitrião, depois de avisado, não resolveu os problemas nem ofereceu outra acomodação.

A decisão ajuda a identificar quais elementos podem pesar numa reclamação por hospedagem diferente da oferta:

Anúncio original: imagens e descrições mostram o que foi prometido antes da contratação.

imagens e descrições mostram o que foi prometido antes da contratação. Fotos e vídeos: registros do imóvel na chegada documentam falhas de limpeza e conservação.

registros do imóvel na chegada documentam falhas de limpeza e conservação. Mensagens: conversas com anfitrião e plataforma mostram quando o problema foi comunicado.

conversas com anfitrião e plataforma mostram quando o problema foi comunicado. Comprovante de pagamento: recibos e dados da reserva ajudam a calcular o prejuízo discutido.

recibos e dados da reserva ajudam a calcular o prejuízo discutido. Resposta recebida: negativas de solução e ofertas alternativas podem influenciar a análise do caso.

Essas provas não produzem reembolso automático em toda situação. A gravidade da diferença, o uso efetivo da acomodação e a resposta do fornecedor importam. Neste processo, porém, os julgadores mantiveram a restituição integral, mesmo diante da defesa apresentada pela plataforma.

Reconstituição mostra uma consumidora comparando anúncio de hospedagem e registro de mofo no banheiro, usando notebook e celular // Imagem ilustrativa feita por IA

A decisão reconheceu a falha na prestação do serviço

O resultado foi a condenação ao pagamento de R$ 4.192,37 por danos materiais e de R$ 3 mil por danos morais. A Turma Recursal manteve a decisão anterior, conforme comunicado oficial publicado em janeiro de 2024 pelo tribunal.

O Código de Defesa do Consumidor ajuda a entender a discussão. Seu artigo 30 obriga o fornecedor a respeitar informações precisas do anúncio, enquanto o artigo 20 prevê opções diante de serviços que não correspondem à oferta. A aplicação depende das circunstâncias demonstradas no processo.

Como funciona o prazo de 72 horas?

A política de reembolso do Airbnb pede que o hóspede relate o problema em até 72 horas após descobri-lo. O prazo não começa necessariamente no momento do check-in. A plataforma considera a gravidade, as provas, a parte da estadia afetada e a saída do imóvel.

Essa é uma regra de atendimento da plataforma, e não um prazo geral criado pelo Código de Defesa do Consumidor. A própria política admite situações justificadas de aviso tardio e afirma que não elimina direitos previstos em lei. Por segurança, convém registrar o problema assim que aparecer.

Reconstituição mostra consumidora examinando decisão judicial sobre hospedagem, com documentos e registro do banheiro ao lado // Imagem ilustrativa feita por IA

O desfecho confirmado foi a devolução integral

A notícia oficial do tribunal registra a decisão mantida pela 1ª Turma Recursal e identifica o processo de número 0701733-55.2023.8.07.0010. Ela não comprova a data em que o dinheiro foi efetivamente depositado, apenas a condenação judicial estabelecida naquele julgamento.

Para quem encontra um imóvel diferente das fotos, o caminho mais seguro é guardar anúncio, comprovantes e conversas, além de avisar o responsável sem demora. O caso de Porto Seguro mostra que o uso do aplicativo não afasta a análise judicial da qualidade da hospedagem contratada.