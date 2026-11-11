Em um caso fictício de carência do plano, homem procura pronto-socorro com dor no peito dois dias após contratar cobertura. A operadora nega atendimento alegando prazo de espera. Para urgências e emergências cobertas, a carência máxima é de 24 horas, mas avaliação médica e modalidade contratada precisam ser examinadas.

A dor no peito levou à busca imediata por atendimento

Na situação simulada, o homem havia contratado um plano de saúde dois dias antes. Ao apresentar dor no peito, procurou atendimento no pronto-socorro. A equipe médica realizou uma avaliação inicial, enquanto a operadora informou que a carência contratual ainda impediria a autorização solicitada.

A história não atribui ao paciente um infarto ou outro diagnóstico definido. Dor torácica pode ter causas diferentes, e somente avaliação médica identifica o risco. A urgência do atendimento não deve ser decidida por um atendente administrativo. O ponto principal é avaliar clinicamente a situação.

A operadora usou o prazo de carência como justificativa para recusar o atendimento solicitado

Por que a alegação de carência causou conflito?

O contrato tinha começado havia mais de 24 horas. A operadora, no entanto, tratou o pedido como se a carência comum de procedimentos eletivos pudesse ser aplicada automaticamente. Na simulação, a equipe do pronto-socorro pediu que fossem avaliados o caráter emergencial e a cobertura contratada.

Um plano de saúde pode oferecer diferentes tipos de cobertura, como ambulatorial ou hospitalar. Essas diferenças importam na extensão do atendimento, principalmente se houver necessidade de internação. Por isso, a regra de 24 horas não significa cobertura ilimitada de qualquer procedimento.

O registro médico e a negativa esclareceram os fatos

Na narrativa, o médico registrou os sinais observados e a necessidade de avaliação imediata. O homem e seus familiares solicitaram à operadora o motivo da negativa e guardaram número de protocolo. Essa documentação ajudaria a distinguir uma emergência comprovada de uma consulta comum.

O paciente não precisou aguardar a solução administrativa para receber a avaliação médica urgente. A discussão financeira poderia seguir depois, com contrato e documentos em mãos. O laudo do atendimento é importante porque a classificação clínica depende de critérios médicos, não apenas da descrição inicial da dor.

Quais documentos ajudam a questionar a negativa?

Para discutir a cobertura, são relevantes comprovante da contratação, horários e relatório médico. A resposta formal da operadora permite saber se o problema foi tratado como carência, exclusão contratual ou falta de rede. Cada justificativa exige análise específica, inclusive do tipo de plano.

Os registros úteis para conferir a situação incluem:

Contrato: data de início e modalidade de cobertura.

data de início e modalidade de cobertura. Atendimento: horário, relatório médico e classificação de risco.

horário, relatório médico e classificação de risco. Negativa: protocolo e justificativa escrita da operadora.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar orienta reclamar primeiro à operadora e, se necessário, registrar queixa na agência. Em urgência e emergência, a falta de protocolo não deve impedir o registro da reclamação quando existem outros dados mínimos do atendimento.

O caso levanta questões sobre as regras aplicáveis a situações de urgência e emergência

A regra de 24 horas não elimina a avaliação médica

A Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a cláusula que impõe carência superior a 24 horas para urgência ou emergência. Isso não dispensa examinar qual atendimento o contrato cobre e as regras próprias de cada modalidade.

A Diretriz Brasileira de Atendimento à Dor Torácica na Unidade de Emergência – 2025, publicada nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, orienta a avaliação clínica da dor no peito. O documento sustenta a necessidade de análise de risco por profissionais, sem permitir concluir, à distância, qual doença uma pessoa tem.

Como termina a negativa no relato fictício?

No desfecho imaginado, após receber o relatório da equipe médica e conferir o prazo de contratação, a operadora reavalia a recusa e autoriza o atendimento emergencial que estava coberto pelo contrato. Essa solução é hipotética e não representa uma decisão judicial ou administrativa existente.

Em uma ocorrência real, dor no peito exige avaliação imediata, especialmente quando é intensa ou acompanhada de outros sintomas preocupantes. A contestação da cobrança ou da negativa não deve atrasar o socorro. A regra de carência, a indicação médica e a cobertura contratada precisam ser examinadas juntas.