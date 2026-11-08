Um casal entrega o sinal da reserva de uma casa de campo, confirma a estadia e depois recebe a notícia de que o proprietário não manterá o acordo. No cenário fictício, um recibo pode ajudar a demonstrar o compromisso e a natureza do pagamento. A resposta sobre a devolução depende de como o valor foi combinado.

Quando o sinal da reserva funciona como arras?

O artigo 417 do Código Civil prevê as arras, quantia ou bem móvel entregue ao concluir um contrato. Quando o negócio é cumprido, o valor pode ser restituído ou computado na prestação, conforme a natureza do pagamento.

Mas escrever sinal da reserva no recibo não resolve tudo. Pode haver adiantamento da diária, caução ou pagamento condicionado. A aceitação das datas e as mensagens ajudam a mostrar se já existia um compromisso.

Casal perde reserva de casa de campo e discute a devolução do sinal

O motivo da desistência altera a quantia discutida

Se o descumprimento é imputável a quem recebeu as arras, o artigo 418, atualizado em 2024, permite desfazer o contrato e exigir devolução mais o equivalente, com acréscimos previstos na lei.

Essa consequência costuma ser descrita como devolução em dobro quando o sinal é dinheiro, mas não se aplica automaticamente a toda reserva cancelada. O motivo da desistência e o próprio caráter do pagamento precisam ser identificados.

A seguir, compare quem descumpriu o acordo e como a natureza do pagamento pode alterar a devolução do sinal:

Sinal de reserva: condições de devolução e retenção Quem descumpriu Natureza do sinal Consequência possível Condição Quem recebeu Arras regidas pelo art. 418 Restituir mais o equivalente Inexecução imputável Quem entregou Arras regidas pelo art. 418 Perder a quantia dada Inexecução imputável Acordo sem arras comprovadas Adiantamento de preço Examinar restituição pelo contrato Não presumir dobro

Que registros mostram o que foi realmente combinado?

O valor no recibo é uma informação; sua função no acordo é outra. A análise fica mais clara quando se reúnem registros que descrevam tanto a casa e as datas quanto as condições de cancelamento.

Oferta: localização, datas e preço combinados.

localização, datas e preço combinados. Confirmação: mensagens que demonstram o aceite da reserva.

mensagens que demonstram o aceite da reserva. Pagamento: recibo, destinatário e finalidade registrada.

recibo, destinatário e finalidade registrada. Cancelamento: motivo, comunicação e condições aceitas.

O registro de pagamento comprova a transferência, mas as conversas mostram o que as partes pretendiam fazer com o dinheiro.

Casal perde reserva de casa de campo e discute a devolução do sinal

O direito de arrependimento cria uma regra diferente

O artigo 420 se aplica quando o contrato assegura expressamente às partes o direito de arrependimento. Nesse caso, as arras têm função indenizatória e não cabe indenização suplementar.

Fora dessa modalidade, o artigo 419 admite, em hipóteses próprias, indenização suplementar por prejuízo maior comprovado ou execução contratual com perdas e danos. As alternativas têm requisitos diferentes e não devem ser somadas sem critério.

Veja quais condições definem o arrependimento previsto no contrato e quando se distingue das alternativas por descumprimento:

Direito expresso Deve estar previsto no contrato. Não nasce só de alguém desistir. O artigo 420 rege essa opção. Função indenizatória As arras compensam a desistência. Substituem outra indenização nessa modalidade. Não se somam a dano suplementar. Sem arrependimento pactuado O inadimplemento tem regras distintas. O artigo 418 disciplina as arras. A parte lesada pode desfazer o negócio. Prejuízo maior O artigo 419 trata da suplementação. Depende de prova de dano superior. Não integra o regime do artigo 420.

Reservas de temporada e encomendas seguem o mesmo regime?

A locação por temporada exige observar a finalidade e as condições do negócio. A notícia sobre os limites da locação por temporada trata desse contexto, mas não demonstra, por si, se houve arras no caso do casal.

Também é distinto o cancelamento de uma encomenda de uniformes personalizados, em que objeto e regras contratuais mudam. A palavra “cancelamento” não define uma solução única para relações tão diferentes.

Casal perde reserva de casa de campo e discute a devolução do sinal

O recibo ganha valor quando é lido junto do acordo

O STJ examinou a restituição das arras mais o equivalente em outro contrato, quando o inadimplemento foi exclusivo de quem recebeu o valor. O precedente não julgou esta reserva fictícia.

Para saber o alcance do recibo, importa verificar contratação efetiva, função do sinal e responsabilidade pelo cancelamento. Esses pontos explicam por que a mesma quantia pode gerar consequências diferentes.