Noiva reserva vestido por R$ 4.800 e descobre, quatro dias antes do casamento, que a loja prometeu a peça para outra cliente. No caso fictício, duas provas ocorreram, mas a loja oferece substituição com corte diferente, sem ajustes combinados. O contrato identifica modelo e retirada, permitindo exigir providências.

A reserva começou com um modelo definido

Na situação ilustrativa, a cliente escolhe um vestido de casamento específico, formaliza a reserva e combina a data de retirada. O documento identifica a peça e registra condições do serviço. Essas informações ajudam a demonstrar o que a loja se comprometeu a entregar, sem depender apenas de lembranças.

As duas provas de roupa confirmam a preparação para a cerimônia, embora não eliminem possíveis dúvidas sobre cada ajuste. O problema surge quando a peça, já reservada, deixa de estar disponível. A aparência de um modelo parecido não substitui automaticamente a escolha feita pela contratante.

O vestido já havia passado por provas quando surgiu a informação de que outra cliente também o receberia

O que muda quando a loja admite duas reservas?

A quatro dias da cerimônia, a empresa comunica a duplicidade da reserva e oferece um vestido de outro corte. Também informa que os ajustes combinados não estarão prontos. A cliente passa a enfrentar um prazo muito curto para decidir sobre uma solução que não escolheu inicialmente.

O ponto principal é a indisponibilidade do modelo contratado na data prevista. Mesmo que a empresa explique como ocorreu a duplicidade, isso não significa que a consumidora precise aceitar qualquer substituição. A qualidade, o corte, o caimento e o prazo fazem parte da análise da oferta.

A alternativa apresentada não apaga o combinado

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, nos artigos 30 e 35, que a oferta precisa ser observada. Diante do descumprimento, a pessoa pode exigir a obrigação, aceitar prestação equivalente ou rescindir o contrato, com restituição atualizada e possibilidade de perdas e danos.

As opções legais dependem do que ainda é possível realizar antes da cerimônia:

Cumprimento da oferta: exigir o modelo e as condições prometidas, quando isso for viável.

exigir o modelo e as condições prometidas, quando isso for viável. Alternativa equivalente: aceitar outra peça somente se ela atender à escolha da cliente.

aceitar outra peça somente se ela atender à escolha da cliente. Rescisão: encerrar a contratação e pedir devolução atualizada do que foi antecipado.

encerrar a contratação e pedir devolução atualizada do que foi antecipado. Gastos extras: apresentar provas de despesas relacionadas ao descumprimento.

Uma substituição aceita por vontade própria pode ser negociada, inclusive com novos ajustes e preço. Já impor outro corte sem a concordância da noiva não resolve necessariamente a falha. A solução deve considerar a proximidade da data e o conteúdo registrado no contrato.

Como comprovar uma despesa de última hora?

Se houver necessidade de procurar outra loja, é importante guardar orçamentos, recibos e comprovantes de pagamento. Mensagens sobre a indisponibilidade da peça, fotos das provas e o contrato inicial também ajudam a construir a sequência dos fatos. Uma despesa urgente precisa ser demonstrada, não apenas estimada.

O valor de um eventual pedido de reparação depende de nexo com a falha, necessidade e documentação. Nem toda compra feita perto do casamento será automaticamente reembolsada. A análise pode diferenciar o custo de uma solução razoável de gastos sem relação direta com o descumprimento.

A noiva questiona como uma peça reservada poderia ser prometida novamente pela loja

A lei protege a escolha da consumidora

A descrição de um vestido de casamento inclui características que influenciam sua escolha, como modelo e corte. A apresentação de roupas usadas em cerimônias ajuda a entender por que duas peças podem ter a mesma finalidade e, ainda assim, não representar uma troca verdadeiramente equivalente.

Orientações do Procon-SP sobre ofertas não cumpridas recomendam comunicar a opção escolhida à empresa e guardar prova do contato. Não há registro de processo ou decisão neste exemplo. O mais seguro é pedir uma resposta escrita e registrar aquilo que a loja realmente ofereceu.

O que fazer diante do prazo final?

Sem uma solução aceita, o conflito permanece em aberto. A noiva pode solicitar o cumprimento, negociar uma alternativa ou pedir o encerramento, de acordo com as circunstâncias. Se a empresa não resolver, canais de proteção ao consumidor e orientação jurídica podem ajudar a avaliar os documentos.

O que sustenta qualquer pedido é a diferença entre o vestido reservado e a entrega possível, especialmente a quatro dias da cerimônia. O valor de R$ 4.800, as provas e a data contratada precisam aparecer nos registros, sem pressupor indenização certa ou um desfecho judicial inexistente.