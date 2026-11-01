A chama do fogão ultrapassando o fundo da panela pode aquecer as laterais e deixar o cabo perigosamente quente. Parte da energia escapa, sem contribuir para o preparo. Ajustar a intensidade ao diâmetro da base melhora o aproveitamento do calor, mas não dispensa proteção ao tocar alças durante cozimentos prolongados.

Por que o cabo da panela esquenta quando a chama passa da borda?

O fogo alto demais pode subir pelas laterais da panela. Gases quentes chegam perto da fixação do cabo e aquecem partes que não deveriam receber a chama diretamente. O resultado depende do material da alça, do tempo de uso e do tamanho do queimador.

Mesmo uma alça feita para oferecer isolamento pode aquecer durante um preparo prolongado. Por isso, cabo aparentemente frio não é garantia de proteção. O risco aumenta quando a panela é pequena para a boca escolhida ou fica deslocada sobre a grade.

Chamas que sobem pelas laterais podem levar calor até regiões que deveriam permanecer mais frias

O calor se espalha pelo metal e pelo ar

Na transferência de calor, a energia pode seguir pelo metal da panela, pelo movimento dos gases quentes e pela radiação da chama. A condução térmica explica por que o metal aquecido também pode transferir calor até a base de uma alça.

A borda do recipiente recebe parte da energia quando a chama se abre para fora. Em vez de ficar concentrado no fundo, o calor passa a aquecer laterais e ar da cozinha. Isso não significa que qualquer cabo vai queimar, mas aumenta a atenção necessária.

Como ajustar a chama ao tamanho do fundo?

Olhe para o contorno da chama depois de colocar a panela, sempre sem aproximar a mão do queimador. A GE Appliances orienta que as pontas das chamas não ultrapassem o fundo do recipiente, pois parte da energia será perdida para o ambiente.

Uma checagem rápida ajuda a manter a chama na área certa:

Escolha a boca : Prefira um queimador cujo tamanho combine com a base da panela, sem apoiar recipientes instáveis.

: Prefira um queimador cujo tamanho combine com a base da panela, sem apoiar recipientes instáveis. Centralize o fundo : Deixe o recipiente firme sobre a grade antes de ajustar a intensidade da chama.

: Deixe o recipiente firme sobre a grade antes de ajustar a intensidade da chama. Observe as pontas : Reduza o fogo quando a chama começar a escapar pelas laterais da panela.

: Reduza o fogo quando a chama começar a escapar pelas laterais da panela. Proteja as mãos: Mantenha cabos para dentro e use pegador seco ao movimentar o recipiente aquecido.

Escolha uma boca compatível, centralize a panela e gire o botão até a chama permanecer sob o fundo. A referência é o diâmetro da base que recebe calor, não a largura da borda superior. Observe também o que o alimento precisa para cozinhar.

O queimador maior nem sempre é a melhor escolha

Uma boca potente pode servir para panelas largas e volumes maiores, mas não oferece vantagem automática a uma leiteira estreita. Em recipientes pequenos, reduzir o botão pode não ser suficiente se o queimador continuar espalhando a chama além da base.

A fabricante Whirlpool recomenda observar a chama durante o uso e adaptar a intensidade ao utensílio. Quando o líquido começa a ferver, muitas receitas podem continuar com fogo mais baixo, sem fervura violenta e sem respingos desnecessários.

Nem sempre usar a potência máxima do queimador significa cozinhar de forma mais eficiente

Quais sinais pedem atenção durante o preparo?

Um cabo quente, labaredas visíveis dos lados ou cheiro de alimento queimando indicam que vale rever a intensidade. Se a chama fica amarela, irregular ou apaga sozinha, a questão pode envolver limpeza ou manutenção, e não apenas a posição do botão.

Nunca tente ajustar peças internas, entradas de gás ou válvulas por conta própria. Se houver cheiro de gás, interrompa o uso e siga as orientações de segurança da distribuidora. Panela instável, chama descontrolada e defeito persistente exigem avaliação profissional.

O ajuste correto melhora o controle na cozinha

A Agência Federal de Incêndios dos Estados Unidos orienta manter os cabos voltados para dentro, longe das bordas acessíveis. Esse cuidado complementa a regulagem, porque a alça não deve ficar sobre outro queimador nem exposta à passagem de pessoas.

A regra prática é combinar panela centrada, boca adequada e chama contida sob a base. Assim, menos calor escapa pelos lados e o preparo fica mais previsível. Mesmo com o ajuste correto, use proteção seca ao segurar alças aquecidas.