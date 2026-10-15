EM FOCO Resumo da matéria 01 Metal pode riscar Colheres e espátulas com bordas metálicas podem marcar a superfície antiaderente, sobretudo quando são pressionadas repetidas vezes contra o fundo. 02 Utensílios mais adequados O fabricante orienta silicone, nylon ou madeira para mexer alimentos, sempre considerando as condições de uso do produto. 03 Lavagem também importa Deixar esfriar, usar esponja macia e evitar abrasivos ajuda a cuidar da camada que impede os alimentos de grudarem.

A panela antiaderente pode ganhar riscos quando uma colher de metal encosta no fundo durante o preparo. O revestimento exige utensílios e limpeza compatíveis. O manual da peça orienta como mexer os alimentos, lavar e controlar o calor, evitando que o atrito frequente provoque marcas na superfície da panela.

Como uma colher pode marcar o fundo da panela antiaderente?

O revestimento antiaderente é a camada que dificulta a comida grudar na superfície. Ao pressionar ou raspar o fundo com metal, podem surgir arranhões nessa proteção. O problema não depende apenas de um impacto forte: movimentos repetidos durante o preparo também merecem atenção.

Nem todas as panelas possuem o mesmo material e acabamento. Há revestimentos diferentes, inclusive o politetrafluoretileno, conhecido pela baixa aderência. Por isso, o manual do produto deve orientar os cuidados específicos. Um utensílio inadequado pode acelerar o desgaste, mas não explica sozinho toda marca que aparece com o uso.

Pequenos arranhões podem aparecer aos poucos, mesmo quando a panela parece estar bem conservada.

Quais utensílios são indicados para mexer a comida?

O manual oficial da Tramontina recomenda silicone, nylon ou madeira para mexer alimentos nas peças com revestimento Starflon descritas no documento. Essas opções evitam o contato direto de pontas metálicas com a superfície, mas também precisam estar limpas e sem partes danificadas.

Uma espátula de silicone pode alcançar o fundo durante o preparo sem a borda rígida de uma colher metálica. Utensílios de madeira também devem ser observados: rachaduras e resíduos acumulados pedem limpeza ou troca. O cuidado serve para preservar o acabamento, não para dispensar as instruções da panela.

Quais hábitos ajudam a conservar o antiaderente?

Além da colher adequada, evite deixar uma panela vazia aquecendo sem necessidade. Para os itens Starflon do manual consultado, a Tramontina orienta fogo baixo ou médio e atenção aos limites de temperatura do revestimento externo. O modelo da sua peça pode trazer outras condições.

Durante o preparo, não use facas para cortar alimentos diretamente no fundo. Quando a comida grudar, prefira esperar a panela esfriar para realizar a limpeza com esponja macia. Evite palha de aço e produtos abrasivos, que aumentam o atrito e podem prejudicar o acabamento.

A seguir listamos quatro verificações práticas que ajudam a agir com atenção em cada etapa:

Silicone: Use peças íntegras e adequadas ao calor do preparo.

Use peças íntegras e adequadas ao calor do preparo. Nylon: Confira a resistência à temperatura informada pelo fabricante.

Confira a resistência à temperatura informada pelo fabricante. Madeira: Evite usar utensílios rachados ou com resíduos presos.

Evite usar utensílios rachados ou com resíduos presos. Metal: Não raspe o fundo com bordas e pontas rígidas.

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Como lavar a panela sem provocar novos riscos?

No fim do uso, aguarde o resfriamento antes de colocar a panela na água. O manual da Tramontina desaconselha mergulhar o utensílio quente em água fria. Para resíduos de alimento, um pouco de água e espera facilitam a retirada posterior com detergente e esponja macia.

Na lavagem, confira se a esponja não tem parte áspera e se não há partículas duras presas nela. O cuidado também vale ao empilhar as peças: separar as superfícies evita atrito entre panelas. As recomendações de lava-louças dependem do produto e devem ser conferidas no manual.

A seguir listamos três situações comuns com as verificações e os cuidados correspondentes:

DADOS EM FOCO Cuidados com o antiaderente Resumo de situações, verificações e cuidados para cuidados com o antiaderente Situação Escolha indicada Evitar Mexer alimentos Silicone, nylon, madeira Pontas metálicas Limpar resíduos Esponja macia Palha de aço Panela quente Esperar esfriar Água fria imediata

O que fazer quando o revestimento já está marcado?

Se encontrar riscos profundos, descascamento ou desgaste visível, suspenda o improviso de raspar ou aplicar produtos para disfarçar a marca. Compare o estado da peça com as recomendações do fabricante e procure orientação sobre continuidade de uso ou substituição, conforme o tipo de dano.

A combinação de utensílio adequado, temperatura moderada e limpeza delicada ajuda a conservar a panela por mais tempo. Uma pequena mudança no hábito de mexer os alimentos pode evitar novos arranhões, sem atribuir todo desgaste a um único motivo.