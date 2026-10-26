Caminhar pode favorecer novas ideias quando uma tarefa parece travada. Em um experimento de Stanford, a produção criativa aumentou, em média, 60% durante a caminhada. O efeito apareceu na criação de possibilidades, não em exercícios com resposta única. O resultado não garante inspiração a cada passeio.

Como os pesquisadores mediram a criatividade durante a caminhada?

Em 2014, Marily Oppezzo e Daniel Schwartz publicaram quatro experimentos com 176 estudantes e outros adultos. Eles compararam atividades feitas sentadas e durante caminhadas. Os testes duravam de cinco a dezesseis minutos, conforme a tarefa, e buscavam distinguir a produção de ideias da solução de problemas fechados.

Os participantes precisavam imaginar usos diferentes para objetos comuns. Não bastava apresentar muitas respostas: elas também precisavam fazer sentido. O exercício avalia o pensamento divergente, usado quando existem várias soluções possíveis. É diferente de procurar uma única resposta correta para uma pergunta.

O movimento do corpo pode favorecer novas possibilidades quando o pensamento parece não avançar

O aumento de 60% veio de uma comparação específica

Na comparação entre ficar sentado e andar numa esteira, houve aumento médio de 60% na produção de respostas criativas. Esse número foi divulgado pela Universidade Stanford. Ele se refere a uma condição experimental, não ao ganho esperado para qualquer pessoa em qualquer caminhada.

Os autores também compararam esteira, caminhada ao ar livre e situações de controle. Em um teste externo, participantes sentados eram levados numa cadeira de rodas pelo mesmo percurso. Isso ajudava a separar o movimento de caminhar da simples mudança de paisagem. O ambiente não explicou sozinho as diferenças observadas.

Quando vale testar uma caminhada para encontrar ideias?

O estudo sugere uma aplicação simples: caminhar por alguns minutos enquanto se pensa em alternativas para um desafio aberto. Pode ser encontrar exemplos para uma apresentação, imaginar formas de organizar um espaço ou levantar opções para um projeto. Depois, é preciso revisar a utilidade do que surgiu.

Algumas tarefas permitem testar esse tipo de pausa:

Escrita: pensar em títulos, exemplos e caminhos antes de escolher uma versão.

pensar em títulos, exemplos e caminhos antes de escolher uma versão. Trabalho: reunir soluções para um problema que aceita mais de uma resposta.

reunir soluções para um problema que aceita mais de uma resposta. Rotina: imaginar alternativas para organizar horários, objetos e atividades.

Uma ideia inesperada não é necessariamente uma ideia original e útil. Anotar as sugestões após a caminhada ajuda a compará-las com os recursos disponíveis. Em locais movimentados, atenção ao trânsito e ao caminho vem primeiro. O passeio não precisa ser longo nem intenso para repetir a proposta geral do teste.

O estudo também encontrou um limite importante

Quando os pesquisadores pediram para encontrar uma palavra que completasse associações específicas, caminhar não trouxe melhora equivalente. Nesse exercício, o desempenho foi até um pouco pior. A diferença indica que gerar possibilidades e acertar uma solução não são a mesma habilidade, embora ambas façam parte de trabalhos criativos.

O estudo Give Your Ideas Some Legs, publicado no Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, descreve ganhos durante e logo depois da caminhada. Os autores não demonstraram um mecanismo cerebral único para explicar o resultado, nem testaram todas as tarefas escolares e profissionais possíveis.

Nem sempre insistir diante da mesma tarefa é a melhor maneira de encontrar soluções criativas

Por que o resultado não vale para todo problema?

Os resultados vieram de tarefas curtas e bem definidas, feitas em condições controladas. Escrever um livro, resolver uma crise no trabalho ou aprender um conteúdo envolve outras etapas. O estudo não mediu o sucesso de projetos completos, nem mostrou que caminhar compensa a falta de conhecimento sobre o assunto.

Outro ponto é o tempo de efeito observado. Alguns participantes continuaram a produzir ideias depois de voltar a sentar, mas o experimento não demonstrou benefício durante dias. Caminhar pode abrir espaço para sugestões; trabalhar nelas com atenção continua sendo necessário para descobrir quais merecem ser aproveitadas.

Uma pausa em movimento não substitui a etapa de avaliação

Na prática, uma tarefa costuma ter momentos diferentes: primeiro, abrir o leque de possibilidades; depois, selecionar e verificar. Andar pode ser útil na etapa inicial, quando ainda não existe uma solução escolhida. Para contas, leitura atenta e revisão de dados, um ambiente estável pode funcionar melhor.

Também importa considerar o conforto e a segurança de cada pessoa. A caminhada é uma possibilidade, não uma obrigação para produzir mais. Se as ideias surgirem, elas ainda precisarão ser testadas. O resultado de Stanford indica um recurso para experimentar, sem prometer criatividade automática nem transformar movimento em cobrança.