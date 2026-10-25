O efeito de recomeço ajuda a explicar por que uma segunda-feira, um aniversário ou o início do ano parecem momentos oportunos para mudar hábitos. Houve mais buscas e iniciativas ligadas a metas após esses marcos. O impulso inicial, porém, não garante que a pessoa mantenha novos hábitos por muito tempo.

O que é o efeito de recomeço?

O fenômeno descreve como marcos no calendário podem criar a sensação de início de uma etapa. A segunda-feira parece separada do fim de semana; janeiro, do ano anterior. Essa divisão pode facilitar uma tentativa de mudar, sobretudo quando a pessoa quer se afastar de erros recentes.

Isso não significa que as datas tenham poder especial. O efeito depende de como as pessoas interpretam esses momentos. O calendário oferece uma referência fácil para recomeçar, mas planejamento e condições concretas continuam importantes para que a ação saia da intenção.

O começo da semana ajuda a separar mentalmente os erros anteriores dos planos para os próximos dias

Pesquisas encontraram mudanças depois de datas marcantes

Uma pesquisa de Hengchen Dai, Katherine Milkman e Jason Riis, publicada em Management Science em 2014, analisou três tipos de comportamento. Os cientistas observaram buscas por dieta no Google, visitas a uma academia universitária e compromissos assumidos em uma plataforma para alcançar metas.

A Universidade da Pensilvânia, por meio da Wharton, explica que esses comportamentos aumentavam perto de começos de semana, mês, ano ou semestre e de datas pessoais. O estudo identificou padrões de iniciativa, não uma garantia de resultados permanentes para todos.

Por que a segunda-feira pode parecer diferente?

Depois de um fim de semana sem cumprir um plano, alguém pode ver a segunda-feira como uma oportunidade de tentar novamente. O novo período funciona como uma divisão mental entre falhas anteriores e decisões futuras. Essa interpretação pode tornar uma meta antiga mais atraente naquele momento.

Marcos comuns que podem despertar essa vontade de começar:

Segunda-feira: organiza o início de uma nova semana de tarefas.

organiza o início de uma nova semana de tarefas. Aniversário: convida a comparar expectativas e planos pessoais.

convida a comparar expectativas e planos pessoais. Novo semestre: acompanha alterações reais de aulas, horários e compromissos.

O impulso não precisa ser grandioso. Uma pessoa pode usar o começo do mês para voltar a estudar ou retomar uma caminhada. Mas, se os obstáculos da semana anterior continuam, apenas trocar a data dificilmente fará com que desapareçam.

O estudo experimental também encontrou efeito sobre metas

Em 2015, na revista Psychological Science, Dai, Milkman e Riis publicaram Put Your Imperfections Behind You: Temporal Landmarks Spur Goal Initiation When They Signal New Beginnings. Foram cinco experimentos de laboratório sobre como apresentar uma data como novo começo pode alterar a intenção de iniciar objetivos.

O estudo registrado no PubMed encontrou mais disposição para iniciar metas quando o marco temporal era destacado. Os testes ajudam a investigar o mecanismo psicológico, mas não medem se todos os participantes conseguiram sustentar hábitos durante meses ou anos.

A psicologia investiga por que momentos marcados no calendário podem aumentar nossa motivação

A vontade de começar não garante continuidade

A pesquisa de 2014 observou mais iniciativas perto de certas datas. Buscar uma dieta ou ir à academia uma vez não demonstra, por si só, uma mudança duradoura. São medidas de comportamentos específicos, que precisam ser diferenciadas da manutenção de uma rotina ao longo de vários meses.

Uma pessoa pode começar com ânimo e descobrir que precisa ajustar o horário, o custo ou a dificuldade. Reconhecer esses obstáculos ajuda a evitar cobranças sem base. Os estudos não afirmam que todas as metas iniciadas numa segunda-feira terão maior chance de sucesso definitivo.

Como transformar vontade de recomeçar em continuidade?

Na vida diária, é útil unir a data a uma tarefa pequena e possível: estudar por um período definido, separar roupas para caminhar ou revisar despesas. A motivação pode incentivar o começo, mas repetir um comportamento exige considerar tempo, recursos e dificuldades reais.

Se a segunda-feira passar sem mudança, não é preciso esperar outra data simbólica para agir. A pessoa pode retomar a atividade na terça ou ajustar a meta ao que consegue fazer. O efeito de recomeço descreve uma tendência observada em pesquisas, não um prazo obrigatório para transformar a própria vida.