Retirados de um naufrágio próximo à ilha grega de Anticítera, os pedaços de bronze corroído escondiam o Mecanismo de Anticítera, uma máquina de cerca de 2 mil anos. Seus 82 fragmentos preservados revelam engrenagens que representavam movimentos astronômicos e permitiam indicar períodos favoráveis a eclipses.

Como pedaços retirados do mar revelaram o Mecanismo de Anticítera?

No início do século XX, mergulhadores recuperaram objetos de um antigo naufrágio no Mediterrâneo. Entre esculturas e outras peças, havia blocos cobertos de corrosão que pareciam pouco interessantes. Posteriormente, a identificação de uma roda dentada de bronze revelou que aquele material pertencia a um equipamento mecânico.

A Máquina de Anticítera passou a ser estudada como um instrumento capaz de realizar cálculos astronômicos. O equipamento utilizava engrenagens interligadas para representar ciclos do Sol e da Lua, funcionando como uma espécie de calculadora mecânica, muito antes dos computadores eletrônicos.

Máquina de Anticítera de 2 mil anos previa eclipses

Por que 82 fragmentos escondiam um conjunto tão complexo?

Depois de permanecer aproximadamente dois milênios debaixo da água, o bronze sofreu corrosão e perdeu parte de sua estrutura original. Os 82 fragmentos preservados incluem peças de tamanhos diferentes, algumas com inscrições e outras contendo engrenagens sobrepostas que permaneceram parcialmente ocultas durante décadas.

As informações do acervo arqueológico grego registram cerca de 30 engrenagens conhecidas. Técnicas de tomografia computadorizada permitiram observar estruturas internas e inscrições sem desmontar os fragmentos. Essas descobertas ajudaram a reconstruir virtualmente parte do funcionamento original, embora componentes desaparecidos ainda exijam interpretações dos pesquisadores.

Quais informações as engrenagens mostravam quando eram movimentadas?

O mecanismo transformava o movimento de uma entrada manual em diferentes rotações, transmitidas por rodas dentadas. Cada combinação representava relações matemáticas entre períodos astronômicos. O conjunto movimentava ponteiros e mostradores, permitindo relacionar datas a fenômenos observados no céu, conforme os conhecimentos disponíveis na Antiguidade.

As engrenagens não precisavam observar diretamente as estrelas para funcionar. Elas reproduziam ciclos previamente calculados, permitindo consultar posições e acontecimentos associados a determinados períodos. Entre as principais funções reconstruídas pelos estudiosos estavam:

Movimento solar: representação da posição aparente do Sol ao longo do ano.

representação da posição aparente do Sol ao longo do ano. Movimento lunar: acompanhamento dos ciclos e das variações da Lua.

acompanhamento dos ciclos e das variações da Lua. Calendário: relação entre meses lunares e períodos solares.

relação entre meses lunares e períodos solares. Eclipses: identificação de meses associados a possíveis eclipses solares e lunares.

identificação de meses associados a possíveis eclipses solares e lunares. Competições antigas: indicação de ciclos relacionados a festivais e jogos realizados na Grécia.

Máquina de Anticítera de 2 mil anos previa eclipses

Como o ciclo de 223 meses permitia indicar possíveis eclipses?

Uma das funções mais elaboradas envolvia o ciclo de Saros, período de aproximadamente 223 meses lunares, equivalente a 18 anos e cerca de 11 dias. Nesse intervalo, as configurações astronômicas associadas aos eclipses apresentam padrões de repetição, embora os fenômenos não aconteçam exatamente nos mesmos lugares.

O mostrador de eclipses utilizava essa relação para indicar oportunidades de ocorrência. Outro ciclo, chamado Exeligmos, reunia três períodos de Saros, totalizando 669 meses lunares. Esse recurso ajudava a ajustar a diferença de horário entre fenômenos recorrentes, tornando as indicações mais elaboradas.

O que essa máquina revela sobre a tecnologia desenvolvida há dois mil anos?

A existência de um equipamento com tantas engrenagens demonstra que artesãos e estudiosos da Antiguidade dominavam técnicas de metalurgia e relações matemáticas sofisticadas. A fabricação exigia rodas dentadas cuidadosamente dimensionadas, capazes de transmitir movimentos coordenados dentro de uma estrutura relativamente compacta.

Mesmo fragmentado, o Mecanismo de Anticítera preserva uma combinação de astronomia, matemática e engenharia mecânica raramente encontrada em artefatos tão antigos. Seus mostradores não eliminavam as incertezas dos fenômenos celestes, mas transformavam cálculos complexos em movimentos visíveis, oferecendo uma demonstração concreta da engenhosidade tecnológica daquela época.