EM FOCO Resumo da matéria 01 Passado em transformação Muitas pessoas reconhecem que seus gostos, valores e modos de pensar mudaram bastante ao longo dos anos anteriores. 02 Futuro pouco imaginado O estudo de 2013 encontrou uma tendência a prever menos mudanças futuras do que aquelas relatadas para o passado. 03 Escolhas mais flexíveis Preferências atuais podem continuar importantes, mas não precisam ser tratadas como decisões definitivas para o resto da vida.

Quem diz que nunca vai mudar pode reconhecer muitas mudanças que viveu e, ainda assim, acreditar que continuará igual. Uma pesquisa de 2013, com mais de 19 mil pessoas de diferentes idades, encontrou justamente essa diferença entre lembrar o passado e imaginar como serão os gostos e valores do futuro.

Por que parece tão fácil notar quem já fomos?

Uma pessoa pode lembrar do estilo de roupa que usava, das bandas favoritas ou de uma amizade que considerava permanente. Essas recordações mostram que os gostos pessoais nem sempre ficam iguais. Mesmo assim, ao olhar para a frente, é comum imaginar que nossas escolhas atuais continuarão valendo.

Em estudos de personalidade, o interesse está nos padrões de pensamento e comportamento. Reconhecer mudanças nesses padrões é diferente de imaginar novas transformações. O futuro ainda não pode ser lembrado, e isso ajuda a entender por que alguém pode se sentir mais definitivo do que realmente é.

Pesquisas ajudam a explicar por que percebemos mudanças no passado, mas esperamos poucas no futuro.

O que o estudo de 2013 revelou sobre nossas mudanças?

A pesquisa de 2013 perguntou a mais de 19 mil pessoas, de 18 a 68 anos, quanto haviam mudado na última década e quanto esperavam mudar na seguinte. Os participantes relataram muitas mudanças passadas, mas estimaram menos transformações à frente, em diferentes faixas etárias.

Publicado na revista Science, o estudo The end of history illusion, de Jordi Quoidbach, Daniel Gilbert e Timothy Wilson, recebeu esse nome porque as pessoas pareciam enxergar a versão atual de si mesmas como quase definitiva. O trabalho mediu percepções e previsões, não o futuro de cada participante.

Em quais escolhas a ideia de ser sempre igual aparece?

Dizer que nunca mais vai trocar de profissão ou que sempre gostará do mesmo tipo de música pode trazer uma sensação de firmeza. Porém, gostos e prioridades também dependem de experiências que ainda não aconteceram. Uma oportunidade inesperada pode mudar o que parecia ser a única escolha possível.

O estudo observou essa diferença também em valores e preferências, não apenas em hobbies. Isso não quer dizer que todas as convicções serão abandonadas. A tendência encontrada diz respeito à dificuldade de estimar mudanças futuras com a mesma intensidade daquelas que já conseguimos reconhecer no passado.

A seguir listamos quatro áreas da vida em que a ideia de nunca mudar costuma aparecer:

Carreira: um trabalho ideal hoje pode deixar de combinar com outras prioridades

um trabalho ideal hoje pode deixar de combinar com outras prioridades Gostos: música, roupas e atividades favoritas podem se renovar

música, roupas e atividades favoritas podem se renovar Rotina: hábitos podem mudar conforme tempo, responsabilidades e oportunidades

hábitos podem mudar conforme tempo, responsabilidades e oportunidades Planos: um objetivo importante pode ser ajustado sem perder seu valor

Leia também: Pessoas que dão conselhos mesmo quando ninguém pediu podem buscar uma sensação de poder, segundo a psicologia

Nem sempre conseguimos imaginar como novas experiências vão transformar nossos gostos e escolhas.

O que diferencia uma preferência firme de uma decisão definitiva?

Uma decisão pode ser importante hoje e merecer planejamento sem virar uma promessa eterna. Gostar muito de uma cidade, por exemplo, não obriga alguém a morar nela a vida toda. A preferência atual descreve o presente; a decisão definitiva tenta antecipar circunstâncias que ainda são desconhecidas.

O Departamento de Psicologia de Harvard registra o trabalho de 2013 entre suas publicações. A pesquisa também encontrou efeitos nas decisões de consumo: algumas pessoas atribuíam valor elevado a oportunidades futuras ligadas aos gostos atuais. O resultado reforça a importância de considerar possíveis mudanças.

A seguir listamos quatro exemplos de escolhas que podem ser revistas com o tempo:

DADOS EM FOCO Preferências ao longo do tempo Preferências ao longo do tempo. Comparação das situações descritas no artigo. Situação Certeza de hoje Possibilidade futura Trabalho Nunca trocarei de área Novos interesses podem surgir Moradia Sempre viverei aqui A rotina pode mudar Lazer Só gosto dessa atividade Outros gostos podem aparecer Planos Minha meta não mudará Prioridades podem ser revistas

Como conviver com a possibilidade de mudar de opinião?

Pensar que uma opinião pode mudar não obriga ninguém a abandonar planos ou compromissos. Pode apenas abrir espaço para revisar o que faz sentido conforme a vida avança. A mudança pessoal observada na pesquisa não representa fraqueza ou falta de identidade.

A pessoa de hoje foi formada por experiências que a versão de dez anos atrás ainda desconhecia. Algo parecido pode acontecer nos próximos anos. Reconhecer essa possibilidade permite fazer escolhas com atenção e sem transformar cada gosto, valor ou objetivo atual em uma sentença para sempre.