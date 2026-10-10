EM FOCO Resumo da matéria 01 Dons e atitudes No discurso de 2010, Bezos diferenciou capacidades recebidas das decisões tomadas ao usar essas capacidades nas relações com outras pessoas. 02 Uma lembrança familiar O empresário contou um episódio da infância em que esperava elogios por um cálculo, mas sua fala provocou o choro da avó. 03 Escolhas na conversa Ouvir, corrigir e discordar com cuidado são exemplos de como aplicar a reflexão sem abandonar a informação correta ou os próprios limites.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, esperava elogios por uma conta, mas viu a avó chorar. Ao lembrar o episódio em Princeton, em 2010, separou inteligência de bondade: uma capacidade não determina como tratamos alguém. A reflexão coloca o peso da escolha na atitude, mesmo quando a pessoa acredita ter razão.

Que diferença Jeff Bezos faz entre inteligência e bondade?

O empresário Jeff Bezos, fundador da Amazon, apresentou a diferença entre dons e escolhas num discurso em 30 de maio de 2010. A fala aos formandos de Princeton coloca a atenção na maneira como uma pessoa decide usar suas capacidades ao lidar com os outros.

O ponto central é ter capacidade e escolher uma atitude. Ser bom com números ou encontrar uma resposta rápida não decide sozinho como tratar alguém. A inteligência pode ajudar a perceber um problema; a escolha aparece no que você faz com essa informação e na forma de comunicá-la.

Ter habilidade ou inteligência não determina automaticamente como alguém escolhe tratar outras pessoas

Que lembrança de infância levou à frase?

Bezos contou que, aos cerca de 10 anos, fez uma conta sobre o hábito de fumar da avó e apresentou o resultado esperando elogios. Ela chorou. No relato, o avô usou o episódio para ensiná-lo a prestar atenção à diferença entre demonstrar habilidade e agir com gentileza.

A Universidade Princeton confirma que Bezos se formou em 1986 em engenharia elétrica e ciência da computação e foi escolhido para falar à turma. Diante de jovens prestes a iniciar outra etapa, ele voltou à lembrança familiar para destacar a responsabilidade presente nas escolhas.

Onde essa escolha aparece numa conversa comum?

Uma aplicação possível está em corrigir sem diminuir alguém. Se um colega troca uma informação, você pode apresentar o dado correto e explicar onde encontrou a diferença. Isso mantém o cuidado com a resposta e permite resolver o problema sem transformar o erro numa exposição pública da pessoa.

Outra situação envolve responder antes de ouvir tudo. Entender rapidamente um assunto não significa ter todas as informações da conversa. Você pode esperar a explicação terminar e fazer uma pergunta.

A seguir listamos 4 exemplos práticos que ajudam a levar essa ideia para situações comuns do dia a dia:

Correção com cuidado: explique a diferença encontrada numa informação e ajude a resolver o erro sem expor desnecessariamente quem o cometeu.

explique a diferença encontrada numa informação e ajude a resolver o erro sem expor desnecessariamente quem o cometeu. Escuta completa: espere a pessoa terminar de apresentar a situação antes de usar sua rapidez para formular uma resposta.

espere a pessoa terminar de apresentar a situação antes de usar sua rapidez para formular uma resposta. Recusa clara: diga quando não consegue assumir uma tarefa e explique o limite com respeito, evitando prometer apenas para agradar.

diga quando não consegue assumir uma tarefa e explique o limite com respeito, evitando prometer apenas para agradar. Discordância respeitosa: apresente razões e mantenha a conversa no problema, sem transformar uma diferença de opinião em ataque à pessoa.

Leia também: Richard Feynman sobre o risco de acreditar nas próprias certezas sem questioná-las: “O primeiro princípio é não enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de enganar”

Bondade aparece no pensamento como algo ligado à ação e não apenas a uma característica pessoal

Bondade significa concordar com qualquer pedido?

Uma leitura prática da frase permite combinar gentileza com limites claros. Você pode recusar uma tarefa que não consegue cumprir e dizer isso de modo direto. A escolha está em comunicar a decisão com respeito, sem prometer por obrigação nem usar a recusa para diminuir quem fez o pedido.

O mesmo vale para uma discordância necessária. Apresentar razões, ouvir a resposta e manter o foco no problema são formas possíveis de conduzir a conversa. Ela aparece no cuidado com a maneira de defendê-lo.

A seguir listamos 3 situações comuns que mostram como essa reflexão pode orientar escolhas e conversas:

DADOS EM FOCO Escolhas em situações comuns Escolhas em situações comuns Situação Atitude possível Objetivo Informação errada Explicar e ajudar a corrigir Resolver sem diminuir Pedido que não cabe Comunicar o limite com respeito Recusar com clareza Opiniões diferentes Dar razões e ouvir a resposta Discordar sem atacar

O que realmente pode mostrar a escolha de uma pessoa?

Atitudes concretas tornam a escolha visível. Num exemplo cotidiano, perceber um erro e ajudar a corrigi-lo oferece mais informação sobre o tratamento dado ao outro do que apenas anunciar boa intenção.

Jeff Bezos ligou talento a responsabilidade ao lembrar que capacidades e decisões não são a mesma coisa. Na rotina, essa diferença aparece ao ouvir, corrigir, discordar e recusar. Escolher uma dessas situações para agir com mais cuidado já dá uma aplicação concreta à frase, sem exigir um grande gesto.