EM FOCO Resumo da matéria 01 Cada pneu deixa pistas Marca, dimensão, data de fabricação e outras inscrições laterais ajudam a comparar o conjunto entregue com o que foi guardado. 02 Guarda cria dever Quando uma loja recebe bens para armazenamento, documentos sobre quantidade e condição ajudam a definir o que deveria ser restituído. 03 Foto evita dúvida Imagens das laterais dos quatro pneus antes da entrega tornam uma futura comparação muito mais simples e objetiva.

No relato fictício, um motorista deixa 4 pneus guardados num estabelecimento e, meses depois, percebe que uma unidade devolvida tem outra marca e outra data de fabricação. A diferença pode ser conferida pelas marcações, mas provar a troca depende de registros feitos antes da guarda e no momento da retirada.

Por que uma marca e uma data diferentes chamam tanta atenção?

Um pneu não é identificado apenas pelo desenho da borracha. Marca, dimensão, construção, índices e inscrições laterais permitem comparar unidades que parecem semelhantes de longe, mas podem ter origem e especificações diferentes.

Se três pneus mantêm o mesmo padrão e um apresenta marca e data diferentes, existe uma divergência concreta a conferir. Isso não prova sozinho como a troca ocorreu, mas justifica interromper a retirada e documentar o conjunto antes de usá-lo.

Fotos tiradas antes da entrega ajudam a comparar inscrições presentes nas laterais de cada unidade

O que a regra de depósito diz sobre um bem deixado para guarda?

O Código Civil define o depósito como recebimento de objeto móvel para guarda e prevê dever de conservação e restituição quando o depositante o reclama. O contrato e o recibo ajudam a aplicar essa regra ao caso concreto.

Já o Inmetro informa que pneus novos trazem marca do fabricante e data de fabricação em quatro algarismos, além de outras informações obrigatórias. Esses dados permitem uma comparação objetiva.

Quais registros deveriam ser feitos antes de deixar pneus guardados?

O recibo ideal registra quantidade, medida e condição aparente. Mesmo quando a loja não anota todos os códigos, o motorista pode fotografar as laterais dos quatro pneus e guardar as imagens junto ao comprovante de entrega.

Também ajuda registrar marca, dimensão e data de fabricação de cada unidade. Não é necessário interpretar todos os códigos técnicos; o objetivo é criar uma referência visual que permita reconhecer se o mesmo conjunto voltou meses depois.

A seguir listamos quatro detalhes úteis que podem ser fotografados antes de entregar os pneus para guarda:

Marca: identifica o fabricante indicado na lateral de cada unidade.

identifica o fabricante indicado na lateral de cada unidade. Dimensão: ajuda a confirmar que o pneu devolvido tem a mesma especificação.

ajuda a confirmar que o pneu devolvido tem a mesma especificação. Data: registra semana e ano de fabricação marcados no produto.

registra semana e ano de fabricação marcados no produto. Estado: mostra desgaste, riscos ou características visuais existentes na entrega.

A data de fabricação impressa no pneu pode ser confrontada com registros anteriores do conjunto

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Como comparar o pneu diferente antes de aceitar a devolução?

A comparação deve ser feita com o veículo parado e sem montar a unidade suspeita. Fotos antigas e atuais colocadas lado a lado ajudam a verificar marcações, desgaste e aparência sem depender apenas da lembrança de quem entregou os pneus meses antes.

Se a divergência permanecer, o motorista deve pedir que a loja registre por escrito a contestação e descreva qual pneu está em dúvida. Isso preserva a situação observada no momento da retirada e reduz o risco de discussão posterior sobre quando a diferença foi percebida.

A seguir listamos três comparações diretas que ajudam a verificar se a unidade devolvida corresponde ao pneu originalmente guardado:

DADOS EM FOCO Conferência do pneu Conferência do pneu Item Antes da guarda Na retirada Marca Foto da lateral Comparar fabricante Data Quatro algarismos Conferir semana e ano Estado Imagem do desgaste Comparar sinais visuais

O que fazer se a loja não reconhecer a troca do pneu?

Sem acordo imediato, o motorista deve preservar recibo, fotos e resposta da loja. A solução pode envolver restituição do bem correspondente ou compensação compatível, mas o resultado depende do contrato, da identificação disponível e da prova de qual conjunto foi efetivamente entregue.

O caso mostra por que bens parecidos precisam de referência individual antes de ficarem meses fora da vista. Fotografar as marcações transforma uma lembrança vaga em comparação verificável e facilita demonstrar que uma unidade devolvida não corresponde às demais guardadas.