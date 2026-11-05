Durante uma reforma, uma mulher deixa caixas de livros em um depósito pago e, na retirada, percebe que duas não estão entre os volumes devolvidos. A situação é fictícia, mas mostra por que o protocolo de recebimento pode ser decisivo para identificar o que entrou na guarda e o que precisa ser restituído.

A guarda paga estabelece deveres de conservação e devolução

No exemplo, a mulher contratou um serviço de armazenamento, não abandonou os livros em um lugar qualquer. O Código Civil, nos artigos 627 a 629, prevê a guarda de bens móveis, a conservação cuidadosa e sua restituição.

O pagamento é compatível com o contrato de depósito, mas a responsabilidade exige identificar quais volumes entraram na guarda. A descrição que consta do recibo ajuda a vincular os objetos ao estabelecimento e a esclarecer o alcance da entrega.

Caixas de livros desaparecem de depósito pago e protocolo identifica guarda

O protocolo prova quais livros estavam nas caixas?

Um recibo de dez caixas comprova a quantidade registrada, não necessariamente os títulos colocados dentro delas. Uma relação de obras, fotografias e etiquetas acrescenta a identificação do conteúdo, informação diferente da simples contagem das embalagens.

O artigo 630 do Código Civil também trata do depósito recebido fechado ou lacrado, que deve permanecer no mesmo estado. Verificar a integridade do lacre não é igual a confirmar cada livro guardado no interior da caixa.

A seguir, diferencie deveres do depósito, da entrada à restituição, e entenda o alcance de cada obrigação:

Recebimento Bem móvel recebido para guarda. Atividade profissional pode ser remunerada. Objeto recebido delimita o compromisso. Custódia Conservação exige diligência. Uso depende de licença expressa. Confiar a terceiro requer autorização pertinente. Lacre Manter selado o que chegou selado. Lacre íntegro não lista livros. Inventário identifica exemplares. Devolução Exigível mediante pedido, ressalvadas exceções. Local segue regra e ajuste. Comparar entrada e retirada.

Os documentos úteis para reconstruir a entrada e a saída

O confronto entre entrada e devolução fica mais claro quando cada registro cumpre uma função específica. Os documentos relevantes não precisam repetir todos a mesma informação:

Protocolo de recebimento: registra data, quantidade e identificação dos volumes.

registra data, quantidade e identificação dos volumes. Inventário: relaciona os livros declarados em cada caixa.

relaciona os livros declarados em cada caixa. Comprovante de pagamento: vincula a cliente ao período de guarda contratado.

vincula a cliente ao período de guarda contratado. Termo de retirada: identifica o que voltou e as ressalvas sobre o restante.

Uma ficha numerada no guarda-volumes ilustra a importância de vincular entrega e retirada. No depósito de livros, conferir a numeração das caixas antes de assinar ajuda a evitar um recibo de restituição integral incompatível com a situação.

Caixas de livros desaparecem de depósito pago e protocolo identifica guarda

Por que duas caixas ausentes exigem apuração antes da conclusão?

Uma etiqueta errada, a devolução a terceiro e a perda material são situações diferentes. O exemplo de caixas com etiquetas de outro contrato mostra por que a falta aparente precisa ser distinguida da perda efetiva.

Quando existe relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor pode integrar a avaliação da responsabilidade do serviço. A primeira tarefa é comparar o registro da entrada com a documentação da saída e a explicação do depósito.

Compare hipóteses para volumes ausentes e identifique a verificação necessária antes de concluir que houve perda:

Comparação de hipóteses e condições Hipótese Indício Verificação Limite Etiqueta trocada Códigos diferentes Conferir localização e titularidade Não comprova perda Entrega a terceiro Saída divergente Checar autorização e destinatário Não presumir recebimento Extravio Volume não localizado Confrontar inventários e comprovantes Dano exige prova

A restituição envolve mais do que encontrar a embalagem

O estabelecimento deve observar o que recebeu e o que precisa devolver, dentro das condições contratuais e das regras aplicáveis. O fato de uma caixa estar fechada não demonstra, sozinho, a presença dos livros descritos pela cliente.

Fotografias externas identificam o volume, enquanto uma lista detalhada informa os objetos declarados. São provas complementares, e sua combinação pode esclarecer tanto a custódia das caixas quanto a discussão sobre o conteúdo.

Caixas de livros desaparecem de depósito pago e protocolo identifica guarda

Quando a falta dos volumes pode representar prejuízo comprovado?

A ausência de duas caixas não determina automaticamente o valor de uma reparação. É preciso identificar o dano demonstrado, sua relação com a guarda e o valor dos bens; livros usados e coleções raras podem exigir provas distintas.

No caso fictício, o protocolo ajuda a transformar a reclamação em uma comparação entre o que foi recebido e o que foi restituído. Isso permite investigar o problema sem confundir quantidade de caixas com identificação de cada exemplar.