Um conjunto de 24 peças intactas pode receber uma avaliação melhor que outro com 31 peças boas e algumas quebradas. A psicologia chama essa diferença de efeito menos é melhor, observado quando as opções são julgadas separadamente. A impressão do conjunto sem defeitos pode pesar mais que a quantidade útil.
Como 24 peças intactas podem parecer melhores que 31?
A impressão do conjunto pesa quando as opções são avaliadas separadamente. O efeito menos é melhor descreve esse resultado: um conjunto menor, sem defeitos, pode receber uma avaliação de valor mais alta que outro maior, acompanhado de itens quebrados.
Há um detalhe na comparação: o conjunto maior tinha 31 peças intactas e 9 quebradas, totalizando 40. Ele incluía todas as 24 peças boas do menor e acrescentava outras em bom estado. Portanto, a vantagem numérica existia mesmo depois de retirar as peças que não serviam.
O que o estudo mediu na avaliação das louças?
O pesquisador Christopher K. Hsee, da Universidade de Chicago, descreveu a experiência em Less is better, publicado no Journal of Behavioral Decision Making. O estudo examinou a disposição para pagar pelas opções, que mudava conforme a forma de apresentação.
A explicação proposta dá peso à facilidade de avaliar os defeitos. Uma reprodução publicada em Collabra: Psychology voltou a observar maior disposição para pagar pelo conjunto menor na avaliação separada. O resultado reforça essa condição do efeito, sem torná-lo uma regra para qualquer escolha.
Por que as peças quebradas afetam o conjunto inteiro?
O defeito oferece uma referência fácil: uma peça quebrada não está em bom estado. Já decidir se determinada quantidade de louças representa uma oferta valiosa exige uma comparação. A explicação proposta pelo estudo é que o aspecto fácil de avaliar influencia o julgamento feito sem outra opção ao lado.
Isso não significa que as peças intactas perdem sua utilidade. Elas continuam ali. O resultado trata do valor que foi atribuído ao conjunto apresentado, e não de uma mudança física nos objetos. Ter mais itens bons e receber uma avaliação melhor são duas coisas que não coincidiram naquele contexto.
A seguir listamos 4 exemplos práticos que ajudam a levar essa ideia para situações comuns do dia a dia:
- Conjunto menor: reunia 24 peças intactas, sem os itens quebrados que poderiam afetar a impressão geral sobre a oferta.
- Conjunto maior: continha 31 peças intactas e 9 quebradas; as peças boas incluíam todas as que estavam no conjunto menor.
- Avaliação isolada: cada opção era julgada sem a outra ao lado, dificultando a comparação direta da quantidade de peças úteis.
- Avaliação conjunta: as duas opções eram apresentadas lado a lado, tornando mais visível a vantagem numérica do conjunto maior.
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O que muda quando os conjuntos aparecem lado a lado?
A vantagem fica mais clara quando ambos aparecem juntos. Na experiência original, o resultado se inverteu nessa condição: o conjunto maior recebeu uma avaliação de valor superior. A pessoa podia observar diretamente que ele oferecia todas as peças boas do menor, além de outras intactas.
A apresentação conjunta permite comparar quantidade útil e itens quebrados. Na reprodução, porém, a diferença de valor entre as louças não foi clara nessa condição. Isso limita a ideia de que colocar opções juntas sempre inverte o resultado; a avaliação separada teve apoio mais consistente.
A seguir listamos 3 situações comuns que mostram como essa reflexão pode orientar escolhas e conversas:
|Característica
|Conjunto menor
|Conjunto maior
|Peças intactas
|24
|31
|Peças quebradas
|Nenhuma
|9
|Total de peças
|24
|40
A psicologia está dizendo que menos sempre vale mais?
A condição do julgamento importa. O efeito não afirma que conjuntos pequenos são melhores em qualquer situação. Ele mostra que uma avaliação isolada pode dar grande peso a um detalhe simples de julgar, como a ausência de defeitos, enquanto deixa menos clara a importância da quantidade útil.
No exemplo das 24 e 31 peças intactas, a quantidade não mudou quando as opções foram colocadas juntas. Mudou a possibilidade de comparar. A lição da experiência é observar como a apresentação participa da avaliação: um conjunto pode parecer pior por conter defeitos e ainda reunir mais peças boas.
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