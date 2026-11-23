O efeito bouba e kiki faz pessoas associar a palavra inventada bouba à figura redonda e kiki à pontuda. Experimento com falantes de 25 línguas encontrou essa tendência em diferentes culturas, embora sua força variasse. O resultado sugere uma conexão entre sons da fala e formatos, sem valer para todos.
O que acontece no teste de bouba e kiki?
Ao ver uma figura com bordas suaves e outra cheia de pontas, muitas pessoas escolhem bouba para a forma arredondada e kiki para a forma angular. As duas palavras são inventadas, o que permite observar associações sem depender de uma definição conhecida.
O efeito bouba/kiki faz parte do estudo das relações entre sons e propriedades visuais. A questão central é descobrir por que uma sequência sonora parece combinar com determinado desenho. Não se trata de um idioma secreto nem de uma regra fixa de vocabulário.
O formato dos sons oferece uma pista possível
As palavras diferem nas consoantes e vogais pronunciadas. Uma explicação investiga se o modo de produzir e ouvir esses sons lembra características suaves ou abruptas, que depois são associadas às linhas curvas e às pontas de uma figura.
Outra hipótese considera a aparência das letras escritas. Como alfabetos apresentam desenhos diferentes, os pesquisadores precisaram verificar se a escolha dependia da forma das palavras na tela ou de suas características quando eram ouvidas. Essa distinção orientou pesquisas entre línguas.
O que mostrou o estudo com 25 línguas?
O experimento publicado em 2022 analisou falantes de 25 línguas, pertencentes a nove famílias linguísticas e dez sistemas de escrita. No conjunto, os autores encontraram uma tendência consistente de associar bouba à forma arredondada, com correspondência mais forte para bouba do que para kiki.
Os resultados não foram iguais em todas as línguas. Na análise dos autores, 17 das 25 línguas mostraram o padrão combinado acima do nível esperado ao acaso. Isso reforça a existência do fenômeno sem justificar a afirmação de que todas as pessoas fariam as mesmas escolhas.
O som e a escrita precisam ser separados
O estudo comparou participantes de sistemas de escrita diferentes e examinou se as letras mais curvas ou angulares explicavam a associação. Os autores encontraram pouca evidência de que a forma gráfica das palavras fosse o principal motivo do padrão observado.
- Palavras inventadas: bouba e kiki não têm significado comum obrigatório.
- Figura redonda: predominam bordas curvas, sem pontas acentuadas.
- Figura pontuda: aparecem ângulos e mudanças bruscas de direção.
- Línguas diferentes: o padrão existe, mas sua força varia entre grupos.
- Modo de apresentação: ouvir a palavra não equivale a apenas ler suas letras.
Isso favorece a ideia de correspondência entre modalidades sensoriais, quando uma qualidade ouvida se relaciona a algo visto. Ainda assim, a pesquisa mediu respostas em uma tarefa definida. Ela não mostra que um som tenha significado natural obrigatório em todas as línguas.
Existem outras explicações para o fenômeno?
Um estudo publicado em 2022 examinou a relação entre o som e características físicas de objetos redondos ou pontudos. Essa linha de trabalho explora como experiências com sons produzidos no mundo podem ajudar a formar associações com formatos visuais.
Diferentes explicações podem ser compatíveis em alguns aspectos e discordar em outros. O mesmo padrão de respostas não revela sozinho a causa. É preciso variar sons, figuras e grupos de participantes para testar se o resultado continua aparecendo e com qual intensidade.
A associação mostra que linguagem e visão podem interagir
O teste de bouba e kiki é útil porque ilustra uma ligação entre audição e percepção visual que costuma passar despercebida. Uma pessoa pode fazer uma escolha rápida mesmo sem conhecer qualquer palavra real associada às duas figuras.
O valor científico está em comparar respostas de grupos e condições, não em julgar uma escolha individual como certa ou errada. O efeito ajuda a estudar a linguagem, mas não autoriza generalizações sobre inteligência, personalidade ou origem de quem escolheu cada forma.
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