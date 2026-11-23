O efeito bouba e kiki faz pessoas associar a palavra inventada bouba à figura redonda e kiki à pontuda. Experimento com falantes de 25 línguas encontrou essa tendência em diferentes culturas, embora sua força variasse. O resultado sugere uma conexão entre sons da fala e formatos, sem valer para todos.

O que acontece no teste de bouba e kiki?

Ao ver uma figura com bordas suaves e outra cheia de pontas, muitas pessoas escolhem bouba para a forma arredondada e kiki para a forma angular. As duas palavras são inventadas, o que permite observar associações sem depender de uma definição conhecida.

O efeito bouba/kiki faz parte do estudo das relações entre sons e propriedades visuais. A questão central é descobrir por que uma sequência sonora parece combinar com determinado desenho. Não se trata de um idioma secreto nem de uma regra fixa de vocabulário.

Participante de um teste de percepção observa uma figura arredondada e outra pontuda no monitor, usando fones de ouvido // Imagem ilustrativa feita por IA

O formato dos sons oferece uma pista possível

As palavras diferem nas consoantes e vogais pronunciadas. Uma explicação investiga se o modo de produzir e ouvir esses sons lembra características suaves ou abruptas, que depois são associadas às linhas curvas e às pontas de uma figura.

Outra hipótese considera a aparência das letras escritas. Como alfabetos apresentam desenhos diferentes, os pesquisadores precisaram verificar se a escolha dependia da forma das palavras na tela ou de suas características quando eram ouvidas. Essa distinção orientou pesquisas entre línguas.

O que mostrou o estudo com 25 línguas?

O experimento publicado em 2022 analisou falantes de 25 línguas, pertencentes a nove famílias linguísticas e dez sistemas de escrita. No conjunto, os autores encontraram uma tendência consistente de associar bouba à forma arredondada, com correspondência mais forte para bouba do que para kiki.

Os resultados não foram iguais em todas as línguas. Na análise dos autores, 17 das 25 línguas mostraram o padrão combinado acima do nível esperado ao acaso. Isso reforça a existência do fenômeno sem justificar a afirmação de que todas as pessoas fariam as mesmas escolhas.

Quatro participantes com fones observam o mesmo par de formas em um laboratório, numa representação de testes entre diferentes línguas // Imagem ilustrativa feita por IA

O som e a escrita precisam ser separados

O estudo comparou participantes de sistemas de escrita diferentes e examinou se as letras mais curvas ou angulares explicavam a associação. Os autores encontraram pouca evidência de que a forma gráfica das palavras fosse o principal motivo do padrão observado.

A interpretação do experimento fica mais clara quando estes pontos são separados:

Palavras inventadas: bouba e kiki não têm significado comum obrigatório.

bouba e kiki não têm significado comum obrigatório. Figura redonda: predominam bordas curvas, sem pontas acentuadas.

predominam bordas curvas, sem pontas acentuadas. Figura pontuda: aparecem ângulos e mudanças bruscas de direção.

aparecem ângulos e mudanças bruscas de direção. Línguas diferentes: o padrão existe, mas sua força varia entre grupos.

o padrão existe, mas sua força varia entre grupos. Modo de apresentação: ouvir a palavra não equivale a apenas ler suas letras.

Isso favorece a ideia de correspondência entre modalidades sensoriais, quando uma qualidade ouvida se relaciona a algo visto. Ainda assim, a pesquisa mediu respostas em uma tarefa definida. Ela não mostra que um som tenha significado natural obrigatório em todas as línguas.

Esquema do efeito bouba e kiki relaciona ondas sonoras suaves e abruptas a figuras arredondadas e pontudas, sem apresentar palavras // Imagem ilustrativa feita por IA

Existem outras explicações para o fenômeno?

Um estudo publicado em 2022 examinou a relação entre o som e características físicas de objetos redondos ou pontudos. Essa linha de trabalho explora como experiências com sons produzidos no mundo podem ajudar a formar associações com formatos visuais.

Diferentes explicações podem ser compatíveis em alguns aspectos e discordar em outros. O mesmo padrão de respostas não revela sozinho a causa. É preciso variar sons, figuras e grupos de participantes para testar se o resultado continua aparecendo e com qual intensidade.

A associação mostra que linguagem e visão podem interagir

O teste de bouba e kiki é útil porque ilustra uma ligação entre audição e percepção visual que costuma passar despercebida. Uma pessoa pode fazer uma escolha rápida mesmo sem conhecer qualquer palavra real associada às duas figuras.

O valor científico está em comparar respostas de grupos e condições, não em julgar uma escolha individual como certa ou errada. O efeito ajuda a estudar a linguagem, mas não autoriza generalizações sobre inteligência, personalidade ou origem de quem escolheu cada forma.