Na região montanhosa de Zhangjiajie, na China, os elevadores de vidro do Bailong Elevator vencem 326 metros pela lateral de um penhasco. Três cabines de dois andares operam lado a lado, transformando uma subida que exigiria longa caminhada em um trajeto de aproximadamente um minuto e meio até o alto.

Por que o Bailong Elevator foi instalado na lateral do penhasco?

O objetivo era vencer rapidamente um desnível enorme dentro de uma área montanhosa. O Bailong Elevator foi construído junto à formação rochosa de Zhangjiajie para transportar visitantes entre níveis separados por centenas de metros sem depender apenas de trilhas longas e íngremes.

A solução aproveita o próprio relevo: parte do percurso fica protegida dentro da montanha e parte aparece externamente na face do penhasco. Assim, o elevador vertical substitui uma subida sinuosa por um deslocamento praticamente direto entre a base e a área superior.

Como três elevadores de vidro sobem 326 metros no penhasco

Como os 326 metros são divididos entre rocha e trecho exposto?

O Guinness World Records registra 326 metros de altura total e informa que os 171,4 metros superiores ficam acima do solo, construídos na lateral do penhasco. A parte inferior do percurso segue protegida dentro da formação rochosa.

Uma publicação oficial de turismo de Hunan detalha a composição com um poço interno e estrutura externa. Essa divisão permite combinar trecho escavado na rocha com uma torre metálica exposta, onde as cabines de vidro aparecem diante da paisagem vertical de Zhangjiajie.

Como três elevadores de vidro conseguem operar lado a lado?

O sistema não depende de uma única cabine. São três elevadores de dois andares, o que aumenta a capacidade de transporte sem exigir três estruturas espalhadas pela montanha. As cabines compartilham o mesmo eixo visual do penhasco, mas trabalham em conjuntos independentes.

Os elementos principais ajudam a visualizar o conjunto:

326 metros de percurso: altura vertical reconhecida oficialmente para o elevador.

altura vertical reconhecida oficialmente para o elevador. Três cabines duplas: elevadores de dois andares operam paralelamente para transportar visitantes.

elevadores de dois andares operam paralelamente para transportar visitantes. Trecho interno: parte da viagem acontece dentro da formação rochosa.

parte da viagem acontece dentro da formação rochosa. Trecho externo: os 171,4 metros superiores aparecem na lateral do penhasco.

os 171,4 metros superiores aparecem na lateral do penhasco. Paredes transparentes: a parte exposta transforma a subida em ponto de observação da paisagem.

Como três elevadores de vidro sobem 326 metros no penhasco

Por que o trajeto parece tão rápido para essa altura?

Depois de vencer centenas de metros verticalmente, a comparação com uma caminhada muda completamente a percepção. O recorde registra uma subida de aproximadamente 1 minuto e 32 segundos em uma das cabines, tempo curto para superar uma diferença de altitude semelhante à altura de um grande arranha-céu.

O Departamento de Cultura e Turismo de Hunan confirma a altura operacional de 326 metros e descreve a estrutura como combinação de poço vertical e torre metálica. A operação moderna foi ajustada ao longo dos anos para reduzir o tempo de percurso.

O que torna esse elevador diferente de uma torre convencional?

Um elevador comum sobe dentro de um edifício construído para envolvê-lo. No Bailong, o penhasco funciona como parte do percurso: a rocha abriga o trecho inferior e a estrutura externa assume a subida final, deixando as cabines expostas diante das formações de quartzito.

Essa integração explica por que o projeto se tornou uma atração por si só. O Bailong Elevator não apenas leva pessoas ao alto da montanha, mas transforma 326 metros de desnível em uma experiência vertical concentrada, combinando transporte, engenharia e observação da paisagem em poucos minutos.