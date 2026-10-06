Na psicologia, algo que parecia neutro na primeira vez pode ganhar familiaridade depois de aparecer repetidamente. Esse padrão é chamado de efeito da mera exposição: a repetição pode aumentar a preferência por um estímulo, sobretudo quando não existe uma rejeição forte anterior ou associação negativa já formada.

O que a psicologia chama de efeito da mera exposição?

O efeito da mera exposição descreve a tendência de um estímulo se tornar mais agradável ou preferível após encontros repetidos. A explicação não exige que a pessoa decida conscientemente gostar mais daquilo; a familiaridade pode participar desse julgamento.

Isso pode acontecer com formas, rostos, palavras ou imagens, dependendo das condições. A repetição reduz parte da novidade e torna o estímulo mais fácil de processar. Esse aumento de familiaridade pode contribuir para uma avaliação mais positiva, desde que a exposição não esteja reforçando algo já desagradável.

Por que a repetição pode aumentar a preferência

O que uma grande revisão encontrou sobre repetição e preferência?

Publicado no periódico Psychological Bulletin, o estudo A re-examination of the mere exposure effect: The influence of repeated exposure on recognition, familiarity, and liking encontrou um padrão positivo com limite, compatível com uma curva em U invertido.

Em outras palavras, mais exposição não significa gostar cada vez mais para sempre. O efeito pode crescer e depois perder força. A familiaridade ajuda a explicar parte do fenômeno, mas reconhecimento, duração da exposição e tipo de estímulo também mudam a forma como a preferência aparece.

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Em quais situações a repetição pode mudar a impressão inicial?

A repetição pode influenciar julgamentos quando o estímulo começa em uma zona relativamente neutra. Uma música nova, uma estampa diferente ou um objeto de design pouco familiar pode parecer menos estranho com o tempo, porque deixa de exigir tanto esforço para ser reconhecido.

Alguns limites ajudam a interpretar o efeito:

Neutralidade inicial: uma rejeição forte anterior pode impedir aumento de preferência.

uma rejeição forte anterior pode impedir aumento de preferência. Familiaridade: reconhecer melhor o estímulo pode facilitar uma resposta mais positiva.

reconhecer melhor o estímulo pode facilitar uma resposta mais positiva. Repetição moderada: exposições excessivas podem reduzir o ganho inicial.

exposições excessivas podem reduzir o ganho inicial. Tipo de estímulo: imagens, sons e objetos não produzem necessariamente o mesmo padrão.

Por que familiaridade não é a mesma coisa que qualidade?

A definição psicológica do efeito fala em aumento de preferência após exposição repetida, não em melhora objetiva do estímulo. Uma cadeira, música ou fotografia continua com as mesmas características; o que pode mudar é a resposta de quem a percebe.

Essa distinção evita confundir “parecer melhor” com “ser melhor”. O efeito descreve uma mudança possível de avaliação, não uma prova de qualidade. Também não significa que toda repetição funcione, porque atitudes negativas prévias e saturação podem produzir respostas diferentes.

Por que a repetição pode aumentar a preferência

Por que algo estranho pode parecer normal depois de várias aparições?

A novidade costuma exigir mais atenção porque ainda não existe uma referência bem estabelecida para aquele estímulo. Com encontros repetidos, a familiaridade aumenta e o processamento pode ficar mais fluido, deixando a experiência menos incerta e, em certas condições, mais agradável.

É por isso que a psicologia trata a repetição como um fator capaz de influenciar preferência sem transformá-la em regra universal. O efeito da mera exposição ajuda a explicar mudanças graduais de gosto, mas sempre dentro de limites definidos pelo contexto, pela pessoa e pelo próprio estímulo.