Professores avaliam Enem 2026 como coerente e próximo de edições anteriores

(FOLHAPRESS) - O Enem 2026 manteve o perfil das edições anteriores e exigiu dos candidatos mais do que o domínio dos conteúdos. Professores apontaram interpretação de textos, capacidade de relacionar informações e administração do tempo como habilidades importantes para resolver as questões dos dois dias de prova.

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Na avaliação dos docentes, o exame nacional deste ano teve equilíbrio entre questões de diferentes níveis de dificuldade e não apresentou mudanças significativas na estrutura. O primeiro dia exigiu leitura atenta, enquanto o segundo trouxe problemas ligados a situações concretas e conteúdos tradicionais cobrados em enunciados que, em alguns casos, demandaram cálculos trabalhosos.

No primeiro domingo, em 8 de novembro, os candidatos fizeram provas de linguagens e ciências humanas e escreveram uma redação sobre "a valorização do SUS como direito universal". As questões abordaram, entre outros assuntos, a presença das mulheres na história, a resistência dos povos indígenas, a escravidão e a Lei Rouanet.

No segundo dia, aplicado neste domingo (15), energia, meio ambiente, saúde, tecnologia e situações do cotidiano apareceram em ciências da natureza e matemática. A prova também trouxe referências à obra "Abaporu", de Tarsila do Amaral, e a aplicativos de namoro.

Luiz Otávio Neto, diretor do Poliedro Educação, afirma que a prova manteve o nível de dificuldade e o equilíbrio entre questões fáceis, médias e difíceis.

Para ele, o primeiro dia se destacou pela conexão com discussões contemporâneas, como inteligência artificial, saúde pública e questões sociais. Algumas alternativas traziam informações corretas, mas não respondiam exatamente ao que o enunciado perguntava.

No segundo dia, matemática foi a área que mais chamou a atenção. Apesar dos conteúdos tradicionais, algumas questões tinham enunciados extensos e exigiam várias etapas de raciocínio. "Tivemos questões mais trabalhosas, com enunciados extensos e várias etapas de raciocínio."

Para Marcos Raggazzi, diretor-executivo do Bernoulli Educação, os dois dias foram coerentes, embora o primeiro tenha sido mais cansativo pela leitura.

"Comparando os dois dias, o Enem 2026 foi um exame coerente. O primeiro dia exigiu uma leitura mais apurada, e a interpretação dos textos-base foi decisiva para resolver as questões. Foi um dia um pouco mais cansativo que o segundo, mas igualmente coerente", afirma Raggazzi.

Segundo o diretor-executivo, a familiaridade com provas anteriores pode favorecer o desempenho e o exame deve diferenciar quem consolidou os conteúdos de quem ainda apresenta lacunas.

"Os estudantes que se prepararam bem e resolveram provas anteriores do Enem tendem a ter um desempenho melhor; quem não teve essa prática pode ter encontrado mais desafios", explica Raggazzi.

Gilberto Alvarez, diretor do Cursinho da Poli, também afirma que o exame manteve o perfil das edições anteriores. Ele ressalta os temas ambientais, tecnológicos e de saúde em ciências da natureza. Em matemática, embora os conteúdos fossem conhecidos, alguns cálculos podiam consumir mais tempo.

"Em matemática, predominaram conteúdos conhecidos, mas várias questões exigiram cálculos trabalhosos. Isso reforça uma distinção importante: conhecer um conteúdo não significa necessariamente resolver rapidamente um problema", afirma Alvarez.

Para Alvarez, era necessário interpretar informações, aplicar conhecimentos e identificar as questões mais acessíveis para organizar o tempo.

Zeid Sakr, diretor da Escola SEB Lafaiete AZ, também considerou a edição positiva. Na comparação com 2025, ele destacou a melhor distribuição das questões. "Foi uma prova clara, bastante equilibrada, que trouxe uma abrangência significativa", afirma.

De acordo com Sakr, a exceção foi matemática, em que cerca de um terço dos itens apresentou dificuldade elevada e uma abordagem diferente da dos anos anteriores.

Luiz Novais, especialista de ciências da natureza do sistema de ensino COC, afirma que questões contextualizadas exigiram a articulação de conhecimentos de diferentes áreas nesta edição.

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"Os estudantes precisaram utilizar muitos conhecimentos de todas as áreas para interpretar as situações-problema e o cotidiano que foi apresentado", conclui Novais.