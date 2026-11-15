Enem tem questões sobre meio ambiente, energia, aplicativo de namoro e Abaporu

(FOLHAPRESS) - Energia, meio ambiente, Abaporu, aplicativos de namoro e situações do cotidiano tiveram presença no segundo dia do Enem 2026, aplicado neste domingo (15) em todo o país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na avaliação dos professores consultados pela Folha, as questões de ciências da natureza cobraram a aplicação de conceitos a problemas concretos, enquanto a prova de matemática exigiu leitura atenta e análise de dados.

Os participantes responderam a 90 questões de múltipla escolha, sendo 45 de matemática e 45 de ciências da natureza, em cinco horas de prova.

Em matemática, aritmética e porcentagem apareceram em decisões sobre preços, custos, benefícios, notas fiscais e carga tributária. A prova também abordou consumo, alimentação, geometria, trajetos entre cidades e o problema das pontes de Königsberg.

Melquias Sobral, especialista em matemática do Sistema Positivo, disse que a prova manteve o padrão dos anos anteriores, com menos questões nos extremos de dificuldade, e destacou a proximidade com o universo dos jovens.

Uma questão apresentava as avaliações recebidas por perfis em um aplicativo de namoro em um gráfico de frequência e pedia que o candidato identificasse aquele com maior desvio padrão.

Para Nelson Amado, professor de matemática do Elite Rede de Ensino, essa questão ocupava uma página inteira e exigia bastante atenção na leitura. Segundo ele, a extensão do enunciado e a dificuldade de interpretação poderiam levar alguns candidatos a "pular" o exercício.

Já Sérgio Ghiu, professor de matemática do Colégio e Sistema pH, considerou a prova um pouco mais difícil do que a média, com enunciados longos e maior exigência de interpretação. Entre os assuntos, citou probabilidade, áreas, funções e logaritmos.

"Até mesmo as questões fáceis e médias exigiam bastante tempo para serem resolvidas", afirmou Ghiu, ao comentar a extensão dos enunciados e o tempo necessário para responder aos itens.

A prova também cobrou matrizes, análise combinatória, mediana, conversão de unidades, taxas de transmissão de dados no 5G, probabilidade em grupos sanguíneos e proporções na obra Abaporu, de Tarsila do Amaral.

Em ciências da natureza, a prova abordou produção e consumo de energia, fontes renováveis, combustíveis fósseis, carros elétricos, etanol, petróleo, ar-condicionado e circuitos elétricos.

Mariana Marasca, especialista em ciências da natureza do SAE Digital, destacou questões relacionadas a situações cotidianas. Entre os exemplos, citou o uso dos faróis de um carro na neblina e o alcance do jato de água de uma mangueira de jardim.

Em química, foram cobrados modelos atômicos, estados de oxidação (NOX), separação de misturas, transformações químicas, termoquímica e eletroquímica.

Carolina Costrino, professora do Curso Anglo, da Cogna Educação, considerou os conteúdos dentro do esperado, mas chamou atenção para a aplicação dos conceitos. "O que achei diferente foi a contextualização da prova, especialmente em relação ao meio ambiente", afirmou.

A temática ambiental incluiu retirada de bromélias em surto de dengue em 2012, mandioca-brava, pesca do pirarucu, biodiversidade em hidrelétricas, poluição em manguezais e intemperismo.

Em biologia, a prova teve sete questões de ecologia, segundo Lorena Ferreira, professora do Colégio e Sistema pH. Ela destacou a presença de assuntos como o ciclo do nitrogênio e fontes de energia renováveis e não renováveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Algumas questões traziam as respostas no próprio texto-base, tornando a leitura atenta um elemento fundamental para a resolução", afirma Lorena.