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NOVA DISCIPLINA

Educação financeira pode ser incluída no currículo escolar

Proposta aprovada no Senado abrange ensinos fundamental e médio e volta para a Câmara para ser votada novamente

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Agência Brasil*
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Repórter
16/07/2026 09:02

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Projeto aprovado no Senado inclui educação financeira no currículo escolar
Projeto aprovado no Senado inclui educação financeira no currículo escolar crédito: José Cruz/Agência Brasil

A inclusão da educação financeira como tema no currículo dos ensinos fundamental e médio foi aprovada nessa quarta-feira (15/7), no plenário do Senado Federal.

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O projeto de lei, aprovado na forma de texto alternativo da senadora Teresa Leitão (PT-PE), estabelece que o tema será ensinado de forma transversal em disciplinas já existentes, como matemática, história e geografia, ao longo de toda a formação escolar.

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Pela proposta, a educação financeira, que já faz parte da Base Nacional Comum Curricular desde 2017, está agora prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando sua aplicação mais obrigatória. Cada escola terá autonomia para incluir o tema em seu projeto pedagógico de acordo com a sua realidade local, evitando a sobrecarga dos alunos.

A relatora ampliou o texto original para incluir também a promoção da educação fiscal, previdenciária e securitária por parte do poder público. Com isso, os alunos também vão aprender sobre a importância dos impostos para o financiamento de serviços públicos, além de entender o funcionamento da previdência social e dos seguros.

Por ter sido modificado no Senado, o texto agora voltará à Câmara para última análise.

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*Com informações da Agência Senado. 

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