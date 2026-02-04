Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

Como ensinar educação financeira para os filhos desde cedo? Veja 7 dicas

Falar sobre dinheiro com crianças e adolescentes é fundamental; veja conselhos práticos para criar adultos financeiramente responsáveis

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
04/02/2026 15:56

compartilhe

SIGA
x
Como ensinar educação financeira para os filhos desde cedo? Veja 7 dicas
O cofrinho ensina crianças e adolescentes a poupar e planejar, base essencial da educação financeira para o futuro. crédito: Freepik

Ensinar as crianças a lidar com o dinheiro desde cedo é uma das lições mais valiosas para a vida adulta. A educação financeira não precisa ser um bicho de sete cabeças e pode começar em casa, com conversas abertas e atividades práticas do dia a dia. Adotar essa postura ajuda a formar jovens e adultos mais conscientes, capazes de tomar decisões responsáveis sobre suas finanças no futuro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O segredo é transformar conceitos abstratos em situações concretas, adequadas para cada faixa etária. Uma rotina bem estruturada de aprendizado financeiro cria uma base sólida para que eles saibam como usar, poupar e valorizar o dinheiro. Para ajudar nessa missão, confira sete dicas práticas que podem ser aplicadas agora mesmo.

Leia Mais

  • Use a mesada como ferramenta de ensino: mais do que apenas dar dinheiro, a mesada serve para ensinar a gerenciar recursos. Defina um valor fixo, seja semanal ou mensal, e deixe claro quais despesas a criança ou adolescente deve cobrir com ele. Isso estimula a tomada de decisões e o planejamento.

  • Estabeleça metas com um cofrinho: o clássico porquinho ainda funciona muito bem para os pequenos. Incentive a criança a poupar para um objetivo específico, como comprar um brinquedo ou um livro. Visualizar a meta torna o ato de guardar dinheiro mais concreto e recompensador.

  • Envolva as crianças nas compras do mercado: uma ida ao supermercado é uma excelente aula prática. Mostre como comparar preços, explique o que são promoções e converse sobre as escolhas entre o que é necessário e o que é apenas um desejo. Isso desenvolve o senso crítico sobre o consumo.

  • Fale abertamente sobre as finanças da casa: não é preciso detalhar o orçamento familiar, mas é importante que as crianças entendam que o dinheiro vem do trabalho e serve para pagar contas essenciais, como luz, água e alimentação. Essa consciência ajuda a valorizar os recursos disponíveis.

  • Seja um bom exemplo financeiro: as crianças aprendem observando os adultos. Se você tem o hábito de pesquisar preços antes de comprar, evita gastos por impulso e se planeja financeiramente, estará transmitindo essas lições de forma natural e muito mais eficaz do que qualquer discurso.

  • Introduza a ideia de poupar e investir: para os adolescentes, a conversa pode ser mais avançada. Explique conceitos de aplicações financeiras, como poupança, CDB ou Tesouro Direto, e como o dinheiro pode render com o tempo. Mostrar, na prática, o poder dos juros compostos é um estímulo poderoso para começar a guardar dinheiro cedo.

  • Permita que eles cometam pequenos erros: é melhor que seu filho gaste toda a mesada em um único dia e aprenda sobre consequências agora do que enfrente dificuldades financeiras sérias no futuro. Deixe que ele tome as próprias decisões e, caso erre, converse sobre o que poderia ter sido feito de diferente.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

educacao-financeira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay