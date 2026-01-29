4 presentes para ensinar educação financeira a adolescentes

É importante que a educação financeira seja introduzida ainda em idade escolar, e existem conteúdos gratuitos que abordam temas como organização de orçamento e os primeiros passos para investir. Mas você já pensou em juntar esses ensinamentos com a prática? É possível presentear e, ao mesmo tempo, introduzir conceitos valiosos, que despertem interesse e a autonomia do jovem sobre o mundo financeiro.

Um presente que ensine sobre planejamento e valor pode ser até mais marcante do que um item de consumo imediato. A ideia não é substituir os presentes tradicionais, mas oferecer alternativas que incentivem o pensamento a longo prazo, a disciplina e a conquista de objetivos. Essas opções transformam o ato de presentear em uma oportunidade de aprendizado.

Confira algumas alternativas que unem o útil ao agradável, ajudando seu filho a construir uma base sólida para o futuro financeiro.

Conta com valor inicial

Abrir uma conta no nome do adolescente e depositar um valor simbólico pode servir como uma aula prática sobre educação financeira. A ideia é dar um “empurrãozinho” para que ele explore, pesquise e tome suas primeiras decisões de investimento, sempre com sua supervisão.

Para menores de idade, a abertura da conta também é possível, desde que com autorização e documentação dos pais ou responsáveis.

Títulos do Tesouro Direto

Essa é uma porta de entrada segura para o mundo dos investimentos. Presentear com um título do Tesouro Educa+, por exemplo, vincula o dinheiro a um objetivo claro, como o financiamento da faculdade, com aportes que podem começar em torno de R$ 30 por mês. O jovem aprende na prática sobre juros compostos e como o governo se financia, tudo isso com baixo risco e prazos de investimento que variam de três a 18 anos.

Investimentos e ações

Começar investimentos de renda fixa e dar ações de empresas que fazem parte do dia a dia do adolescente é uma forma de materializar o conceito de investimento. Isso o transforma em um pequeno sócio, incentivando o interesse em acompanhar o mercado financeiro e a entender a valorização de ativos. A operação deve ser sempre feita com a supervisão de responsáveis.

Um desafio de metas

O presente aqui é um incentivo combinado. Se o adolescente quer muito um item de valor, como um novo celular, os pais podem propor um desafio. Por exemplo, se ele conseguir poupar metade do valor necessário, a família completa o restante. Essa dinâmica ensina sobre a importância da paciência e do planejamento para alcançar um objetivo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

