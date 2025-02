Por Lara Valgas

Que a educação financeira no Brasil precisa ser mais presente no dia a dia das pessoas, todos sabem. Mas, então, por que a maior parte da população está endividada? Um dos motivos é a correria que todos vivem e a constante falta de tempo. Mas, e se tivesse uma forma de aprender sobre educação financeira de forma simples enquanto usa as redes sociais no metrô ou no ônibus?

É sobre isso que vamos falar neste post. Continue a leitura e veja 3 dicas valiosas para se educar financeiramente e estar um passo mais perto de alcançar suas metas.

O que é educação financeira?



A educação financeira se resume a aprender a organizar seus gastos, poupar um pouco a cada mês e entender como fazer o seu dinheiro render. Pode até parecer fácil, mas quem já tentou sabe que exige esforço. Por isso, separamos aqui algumas dicas que podem te ajudar a aprender sobre os pilares da educação financeira e assim, ter uma relação mais saudável com seu dinheiro



3 Dicas para aprender mais sobre educação financeira



1º Escolha o meio de aprendizado ideal para você

Desde os tempos de escola, descobrimos que uns aprendem mais facilmente através da linguagem escrita, outros da linguagem falada. Há também os mais visuais, ou seja, aqueles que gostam de gráficos, fluxogramas e vídeos.



Os temas financeiros muitas vezes não são simples, portanto é importante escolher a maneira que você se sente mais confortável para aprender, para que não perca o interesse. Então, se os vídeos forem à sua praia, procure algum filme ou série que fala sobre finanças para assistir enquanto almoça. Assim você pode acabar aprendendo sobre algum assunto que vai ser útil no seu dia a dia.

Educação Financeira no Brasil Reprodução por Educando seu Bolso



2º Coloque a Educação Financeira em coisas que já faz no seu dia a dia

Incluir a Educação Financeira no seu dia a dia pode ser mais fácil do que parece. Aproveite o tempo que você já passa ouvindo podcasts, assistindo vídeos ou navegando nas redes sociais para consumir conteúdo financeiro.

Existem influenciadores de diferentes estilos e abordagens, desde os mais formais até os informais. Há também canais especializados em temas como investimentos ou com conteúdo mais amplo, como o Educando seu Bolso. Assim, você pode aprender de maneira descontraída e no formato que mais lhe agradar.



Mas, atenção! Prefira sites, páginas, influencers que você sabe que estudou e vive o que está ensinando. Isso porque ao consumir conteúdo “duvidoso” você pode acabar se desinformando ao invés de se informar, de fato.

Além disso, muitos canais e influenciadores trabalham em função das parcerias comerciais. Então, se você vai seguir e se aconselhar com alguém, recomendo que saiba primeiro quais são as afiliações daquela pessoa ou canal. Produzir conteúdo de boa qualidade não é barato e alguém tem que pagar essa conta.



3º Aproveite iniciativas gratuitas de educação financeira

Existem várias iniciativas de educação financeira no Brasil. Com elas você pode entender melhor suas finanças e tomar decisões mais inteligentes com o dinheiro. A Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), por exemplo, oferece cursos, palestras e conteúdos gratuitos que explicam de forma simples como organizar o orçamento, poupar e investir.



O Banco Central também oferece conteúdos práticos e cursos gratuitos em sua plataforma de cidadania financeira, abordando temas como controle de gastos, planejamento e investimentos.

Além disso, o programa Meu Bolso em Dia, da Febraban, é uma boa escolha para quem quer sair das dívidas e criar uma reserva financeira. O programa oferece uma jornada personalizada para cada caso, facilitando o acesso e o entendimento.



Por fim, há também as ferramentas disponíveis aqui no Educando Seu Bolso. Você pode simular sua aposentadoria privada, analisar a possível amortização de um contrato e comparar a compra de um carro com a assinatura por exemplo. Não deixe de conferir todos os nossos simuladores e descubra como eles podem facilitar suas decisões financeiras.



Conclusão: como aprender sobre educação financeira no Brasil?

Aprender sobre educação financeira pode parecer um desafio, mas pequenas mudanças no dia a dia já fazem toda a diferença. Então, escolha o formato ideal de aprendizado, consuma conteúdos confiáveis, aproveite iniciativas gratuitas e use ferramentas práticas são passos simples que ajudam a organizar melhor suas finanças.

E lembre-se: a educação financeira precisa ser aplicada de forma prática no dia a dia para ser realmente eficaz.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.