Sicredi reforça importância da educação financeira na 13ª Semana ENEF

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O Sicredi está participando até o dia 24 de maio, da 13ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), que neste ano tem como tema “Educação Financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade”. Na campanha, a instituição adota a mensagem “A vida acontece. Prepare-se melhor a cada escolha” e reforça seu protagonismo na conscientização sobre a relevância de promover um futuro mais seguro em relação ao dinheiro.

A iniciativa, organizada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), busca estimular comportamentos que construam uma base sólida para a tomada de decisões a longo prazo. Para o Sicredi, a participação na Semana ENEF é uma oportunidade de dar visibilidade a um tema essencial na vida das pessoas e sensibilizar os seus mais de 10 milhões de associados, e as comunidades onde está presente, para a importância de uma relação mais consciente com o capital.

Orientação econômica ajuda a evitar escolhas erradas

Educar financeiramente se tornou uma forma essencial de cautela, especialmente para gerações mais jovens. Com o alcance escolar, as novas ameaças podem ser discutidas e combatidas por meio de ações que abordem o endividamento precoce e a ilusão do ganho fácil. Neste sentido, a Semana ENEF, consolidada desde 2014, projeta para 2026 uma integração ainda maior entre as instituições e uma ampliação do alcance social das ações gratuitas em todo o país.



“É por meio da educação financeira que o brasileiro consegue organizar seus gastos, reduzindo cenários frequentes de endividamento e inadimplência. A força desse movimento está na capilaridade da atuação do Sicredi, permitindo que informações relevantes sobre o tema sejam compartilhadas em diversos municípios mineiros,” explica a Consultora do Desenvolvimento do Cooperativismo da Central Sicredi Sul/Sudeste, Julia Marx Tagliari.



Ao unir o foco nas novas gerações com a estratégia da Semana ENEF, as instituições buscam não apenas mitigar comportamentos impulsivos e o consumo desenfreado, mas garantir que a prosperidade seja construída de forma sustentável para as famílias e comunidades.



Sicredi aposta em formação e hábitos equilibrados



Em Minas Gerais, a cooperativa vai realizar mais de 220 iniciativas que abrangem pilares essenciais para a vida como planejamento, proteção do patrimônio, investimentos, consumo e crédito. Esse movimento dá continuidade ao expressivo impacto registrado em 2025, ano em que a Semana ENEF mobilizou o país com o tema "Educação Financeira para Crianças e Jovens".

Na ocasião, o Sicredi realizou, em nível nacional, mais de 4 mil atividades focadas na formação de cidadãos mais conscientes. Os números ganham mais amplitude ao contabilizar as iniciativas da instituição ao longo de 2025: mais de 70,8 milhões de participações em 22 mil ações, alcançando associados e sociedade civil em 1.841 municípios brasileiros, o que consolida a segurança econômica como uma ferramenta de transformação social em larga escala.



Ações promovidas pela instituição incentivam o planejamento e a autonomia no dia a dia Divulgação Sicredi

Em parceria com a Maurício de Sousa Produções, o Sicredi também lançou um gibi e um vídeo exclusivos com a Turma Da Mônica sobre planejamento financeiro e investimentos. Atualmente, a plataforma Sicredi na Comunidade oferece 11 cursos on-line gratuitos, com mais de 3.400 cursos concluídos somente no último ano, enquanto internamente a instituição segue investindo na formação de seus colaboradores por meio da Trilha de Educação Financeira.



Além disso, programas como o “Cooperação na Ponta do Lápis”, “A União Faz a Vida” “Cooperativas Escolares” e o “Finanças na Mochila” atestam o compromisso com a promoção do conhecimento, autonomia e escolhas mais sustentáveis.



Cooperativa atua em todos os estados brasileiros

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber sobre a programação completa e as iniciativas da Semana ENEF acesse o site: sicredi.com.br

