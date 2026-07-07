Prouni 2026: 7 dicas de como aumentar suas chances de conseguir a bolsa

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 abriram nesta terça-feira (7/7) e se encerram na sexta-feira (10/6), representando uma oportunidade para milhares de estudantes garantirem uma bolsa de estudos em faculdades privadas.

O processo seletivo, realizado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e exige atenção para aumentar as chances de aprovação. Um erro simples pode custar a vaga.

Para se destacar na corrida por uma bolsa, é preciso entender como o sistema funciona e planejar cada etapa da inscrição. Desde a escolha do curso até o acompanhamento das chamadas, uma estratégia bem definida faz toda a diferença para conquistar o diploma do ensino superior.

Leia Mais

O que é o Prouni?

O Programa Universidade para Todos é uma iniciativa do governo federal que concede bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições de educação superior privadas. A seleção dos candidatos é baseada no desempenho no Enem e no cumprimento de critérios socioeconômicos específicos.

Para concorrer, é obrigatório ter participado do Enem em 2024 ou 2025, ter alcançado no mínimo 450 pontos na média das cinco provas e não ter zerado a redação. Estudantes que prestaram o exame na condição de treineiro não podem participar do processo seletivo.

Como aumentar suas chances de conseguir a bolsa

Organização e estratégia são essenciais para quem busca uma vaga. Seguir um passo a passo claro evita erros comuns e otimiza as possibilidades de ser selecionado. Veja sete dicas fundamentais para o processo de inscrição no Prouni 2026:

Verifique os critérios de renda: antes de tudo, confira se você se enquadra nos requisitos. Para bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa não pode exceder 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, o limite é de três salários mínimos por pessoa. Use suas duas opções de curso com inteligência: você pode escolher até duas opções de curso, turno e instituição. Use a primeira para o seu curso dos sonhos e a segunda como um "plano B", em um curso ou faculdade com nota de corte historicamente menor. Monitore a nota de corte diariamente: a nota de corte é a pontuação do último candidato pré-selecionado na sua modalidade de concorrência. Ela muda todos os dias durante o período de inscrição. Acompanhe essa variação para avaliar se suas chances são reais ou se é melhor alterar sua opção de curso. Prepare a documentação com antecedência: a lista de documentos exigidos é extensa. Organize com antecedência documentos como RG, CPF, comprovante de residência e comprovantes de renda de todo o grupo familiar (como contracheques e declarações). Um único documento faltante pode eliminar o candidato na fase de comprovação das informações. Fique de olho no cronograma completo: o processo não termina na inscrição. Anote as datas para não perder nenhuma etapa: Primeira chamada : 15 de julho

Comprovação de informações (1ª chamada): 15 a 24 de julho

Segunda chamada: 5 de agosto

Comprovação de informações (2ª chamada): 5 a 14 de agosto

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto

Disponibilização da lista de espera: 1º de setembro Avalie as vagas para cotas: o Prouni reserva vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino. Se você se enquadra em algum desses perfis, suas chances podem aumentar significativamente. Revise todos os dados antes de confirmar: após preencher todo o formulário, faça uma revisão completa das informações. Erros de digitação em dados pessoais ou no questionário socioeconômico podem levar à desclassificação. Confirme a inscrição apenas quando tiver certeza de que tudo está correto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria